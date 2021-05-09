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疫情改變老年安養方式 居家照護成選項

記者胡玉立╱綜合報導
新冠疫情使養老院陷入重疫區，迫使大家思考年老養之道，是否一定要住養老院。圖為紐約市布朗區一家養老院今年3月底重新開放，蘿莎(左)趕來探視被隔離了一年的94歲母親葛洛莉亞(右)。(美聯社)
新冠疫情使養老院陷入重疫區，迫使大家思考年老養之道，是否一定要住養老院。圖為紐約市布朗區一家養老院今年3月底重新開放，蘿莎(左)趕來探視被隔離了一年的94歲母親葛洛莉亞(右)。(美聯社)

疫情大流行對老人安養院影響重大，不僅全美安養院有13萬2000人染疫死亡，入院居住人數也大幅減少；儘管隨著院內居民及工作人員全面接種疫苗，安養院染疫死亡人數已驟減九成以上，但疫情已改變了人們對於老年安養的看法；許多家庭開始在疫情期間嘗試居家照護，並發現將年邁家人留在家中，確實是個可行的選項。

根據全國老年人住房和護理投資中心(National Investment Center for Seniors Housing & Care)數據，目前全美14000個熟練長期照護機構，平均空缺率略高於25％。

疫情下的養老院一度受創最重，院民等於是被「囚禁」院內，家人無法得見；許多計畫為年邁家人安排下一階段療養看護的家庭，焦慮感和內疚感益發深重。與此同時，專家則指出，早就應該重新思考養老院的制度和目的了。

其實，即使是在疫情14個月前開始之前，安養院就已是抗生素耐藥性感染的源頭；安養設施面臨的系統性問題還包括工作人員離職率高、聯邦政府評級系統耍花招，一般家庭很難據以判斷安養院居住品質。聯邦衛生官員和部分保險公司多年來，一直試圖鼓勵人們採用更多居家照護，疫情下的居家照護迫切感，更加強烈。

非營利組織SCAN基金會執行長莫罕提(Sarita Mohanty)表示，「疫情確實改變了人們對於老年生活形態的看法；絕大多數人都寧可留在家裡老去。」舊金山加州療養院改革倡議機構(California Advocates for Nursing Home Reform)奇科特爾(Tony Chicotel)則說，「最近發生的事其實是對長照機構有益的市場調整；有些家庭以前未經深思熟慮就將家人送到養老院，但疫情期間人們嘗試居家照護後，發現將年長家留在家中是一種可行的選擇。」

全國優質長照消費者聲音(National Consumer Voice for Quality Long-Term Care)執行長羅瑞‧絲曼坦卡(Lori Smetanka)表示，「人們現在更加謹慎，在把親人安置到療養院或自己決定去住老人院之前，會問更多問題。大家仍然擔心這些長照機構的安全。」

雖然有些人可能不需要進養老院，但許多人受限經濟狀況或身體需求，可能沒得選擇。紐約非營利組織長期護理社區聯盟(Long Term Care Community Coalition)執行總監莫洛特(Richard Mollot)說，「避開養老院照護的迴旋空間有限；從醫院離開時，其實沒有太多時間和選擇餘地。」

此外，居家照護費用可能高得驚人；若依賴聯邦Medicaid醫療補助計畫，能夠在社區或家中使用的服務也因州而異。在某些州，有償居家照護是有上限的；這也讓低收入人群別無選擇。

非營利組織老年生命護理協會(Aging Life Care Association)前主席巴洛(Liz Barlowe)還指出，某些地區長照護理人員短缺，也限制了可用的選項。為佛州塞米諾爾市(Seminole)當地家庭提供諮詢服務的巴洛表示：「人員短缺，對安養院和對居家照護都是巨大挑戰。」

但巴洛也說，她感覺到家庭對老年長期照護看法已在轉變，疫情危機暴露出許多長照機構的裝備不足以應對疫情，安養院行業需要做出根本性的改變，才能以恢復國人的信心；「損害已造成。現在我們知道一切都有可能發生；我們需要整個系統的改變。」

疫情 養老院 長照

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