疫情影響 母親節零售業績 可望衝上281億元

周日是新冠疫情下的第二個母親節，全美母親都辛苦了一年，子女都想為母親慶祝一下。(美聯社)

根據全國零售聯盟(National Retail Federation)的最新調查，今年母親節的零售業業績預估可以衝上281億元，比去年還增加14億元；也就是說，每個家庭平均可花上220.48元購買母親節禮物，比去年的估計整整多出16元，更突破有史以來的最高紀錄。

受到疫情 影響，媽媽們這一年並不好過；由於遠端教學和嬰幼兒照護機構暫停營運的關係，職業婦女們只能被迫在家一邊工作、一邊顧孩子。

潘寧頓生醫研究中心(PBRC)研究員所進行的另一項調查指出，母親這一年來在家照顧孩子的時間拉長，造成許多人壓力指數急遽上升，失眠的人數也愈來愈多，相較於疫情前成長兩倍。

該研究主導人切爾西‧克拉希特(Chelsea Kracht)說：「尤其是對孩子年紀還小的媽媽來說，很難累積足夠的睡眠，這也造成她們容易肥胖和身體衰弱；加上避疫不能外出，讓她們的壓力更大。」

疫情期間遠端工作的媽媽反應家庭狀況根本是「一團混亂」的人數，遠比那些不需要遠端工作的媽媽還多；此外，12歲以下孩童的媽媽在家工作的比率，也比爸爸或孩子年齡較長的家長來得高。

全國零售聯盟主席謝伊(Matthew Shay)說：「隨著接種疫苗的人數增加，還有紓困金 的發放，今年母親節的銷售成績相當樂觀；這對很多人來說，更是犒賞媽媽在去年的辛勞一個最佳機會。」

不過除了賀卡、鮮花和豐盛的晚餐，內華達州一名職業心理醫師塔妮莎‧瑞杰(Tanisha Ranger)建議今年最適合給母親的禮物：「替她們減輕責任和負擔，主動幫她們做一些例行性的家事。或許只是個小忙，但這會是個很好的開始。」