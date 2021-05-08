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紐約6成成年人至少已打1劑疫苗 7天平均陽性率新低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

就業不理想╱憂感染、顧小孩、補助優…不想工作

編譯潘勛、周芳苑／綜合7日電
美國經濟在復甦，但許多企業卻招聘不到足夠的員工；圖為加州Larkspur一家商店門口豎立著招聘標牌。(Getty Images)
美國經濟在復甦，但許多企業卻招聘不到足夠的員工；圖為加州Larkspur一家商店門口豎立著招聘標牌。(Getty Images)

景氣復甦 企業卻招不到人

經濟掙脫新冠疫情及防疫隔離，目前景氣火熱，失業率仍高於疫情爆發前，但企業卻發現想招募員工卻找不到人；民調指出，民眾仍憂心感染新冠、學生家長找不到人照顧小孩、失業津貼比就業薪資還高、缺乏職缺所需技能又不願改換人生跑道，導致目前就業市場陷入尷尬處境的原因。

華爾街日報(WSJ)報導，新冠疫苗接種率升高，防疫隔離限制放寬，聯邦政府又推出龐大的景氣振興案，提升消費者購買商品及服務的意願；但根據勞工部及求才網站指出，今年春季全國的就業職缺，要比去年3月疫情發作前來得多，但勞動人口減少，製造業、餐飲及營造業想招募員工很吃力。

調查指出以下理由：數百萬成年人害怕感染新冠肺炎；企業復工比學校重開來得快，有些爸媽找不到人來照顧子女；此外很多人收到的失業津貼，要比能找到的工作工資來得高。

美國商會籲停發每周300元失業救濟金

美國商會(The U.S. Chamber of Commerce)7日即呼籲政府，立即停止對失業者加發每周300元失業救濟金，因為政府加碼補助讓一些受助人找工動力減弱，寧可繼續坐領失業金。

商會7日表示，加碼補助失業金是拜登政府為支持疫情經濟困境所做的努力，卻讓約四分之一受助者所領的失業金，比工作時掙得更多。

另有些人退出勞動大軍，是因為沒有技能可勝任目前求才職缺，還有人不願改做新工作。

4月份就業數據意外疲弱，就業人口減少隱然威脅到本可熱絡的疫情後經濟復甦；有些公司打算不再營運，例如不再申標包案，或者減緩交寄零件，某些餐廳則繼續歇業；凡此種種將減緩經濟擴張的速度。

其他公司開始調高薪資以吸引求職者，那麼做可能引發消費物價上揚，或者壓縮業主的獲利空間。

勞工可望受惠於一時的人力短絀，例如要求升職加薪，再把錢花用於自己社區而提振經濟產出，另可與雇主協商更有彈性的工作時間，以及改換職務。

學者指出，隨著更多想就業者接種新冠疫苗、學校全面重開、聯邦福利屆期停給，目前勞工短絀現象可望紓解，只是整個過程只怕要耗時幾個月，目前仍可感受到疫情引發的衝擊力。

就業 疫情 勞工部

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