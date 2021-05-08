就業不理想╱華郵：很多民眾想接種疫苗再返工

從華爾街到白宮，人們對4月份就業激增百萬人抱持高度期待，結果事與願違，7日公布的數據顯示僅增加2萬6000份工作；如此巨大落差導致的失望情緒，引發人們質疑經濟究竟是否真的邁向復甦？華盛頓郵報分析指出，歷經疫情 考驗的美國 經濟，在很多不同層次上都在進行重大重新評估，需要一點時間。

在最基本層面上，人們想等到完全接種疫苗、孩子重回全日制學校或托兒所時，再重返工作崗位；例如，4月所有工作增長都屬於男性類別；受雇或找工作的女性人數減少了6萬4000人；這表示，育兒問題仍然影響工作。

與此同時，越來越多證據顯示，疫情爆發對勞工心理產生巨大影響，人們希望的生活與疫情前已有不同；許多人正重新評估自己想做什麼、想如何工作，是在辦公室、在家裡或以其他混合方式上班。

經濟學者將這種現象描述為「再分配摩擦」(reallocation friction)，即工作類型正在改變，工人得花點時間來搞清楚自己想要什麼新工作，或需要什麼技能來扮演不同角色。

丕優研究中心(Pew Research Center)今年調查發現，66％失業者「認真考慮」改變工作領域，此比例遠比大蕭條時期高，人們也希望未來工作更穩定、更不容易暴露在新冠病毒或日後的其他致命病毒威脅；因此，雜貨業4月裁員了4萬9000人，護理機構則流失近2萬人。

經濟展望集團(Economic Outlook Group)首席全球經濟學家鮑莫爾(Bernard Baumohl)表示，「隨著經濟活動步伐加快，製造業和服務業都渴望增加員工，但情況緩不濟急，某些狀況是技能不相符；總不可能在一夜之間把騎單車的快遞員訓練成為IT專家。」

即使有工作的人，也在重新考慮自己的選擇；疫情一線工人身心耗損率很高，有些人為此尋求新職業道路；至於50歲以上者，因不想重新返校當老師或從事居家護理或其他一線工作，決定辭職，因而出現退休 潮。

有點錢的美國人則說，他們要提早退休，因為他們為退休準備的投資組合，在過去一年賺了很多錢；疫情讓他們明白「人生苦短」，即使職業安全無虞，也不想在辦公桌上花太多時間。

公司也正在重新評估需要多少工人及什麼能力的工作；幾個月來，經濟學者一直警告，某些可以被自動化服務取代的工作將不復返，例如酒店值班人員、代客泊車、收票員；行政助理雇用人數也在持續下降；4月份臨時辦公室助理減少了11萬5000人。

隨著經濟全面開放和更多人接種疫苗，今夏總體招聘人數預期仍會增加；但過去一年從根本上改變了經濟，改變了許多人的工作生活。