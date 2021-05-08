鼓勵復工 重返工作滿月 蒙州給1200獎金

蒙大拿州推出復工獎勵，鼓勵在疫情期間失業的民眾重新就業；圖為州長強佛特日前簽署一項法案。(美聯社)

為解決州內勞工嚴重不足的問題，並未失業州民提供重回職場的誘因，共和黨籍蒙大拿州 州長強佛特(Greg Gianforte)本周稍早宣布，推出「回去上班」(return-to-work)獎勵計畫，經費來源為「美國救援法案」(American Rescue Plan Act)；失業民眾如果回到職場就業 ，並且持續工作至少一個月，就能領到1200元獎金。

2州減聯邦失業救濟 學者：大錯

但從今年6月底開始，蒙大拿州將和南卡羅來納州退出疫情 期間的聯邦失業補助津貼計畫，兩州的失業者下個月起，將喪失領取聯邦失業補助資格，遭經濟學者批評，兩州的這項政策嚴重錯誤。

「雇主只是不高興無法用低薪聘到人」

「經濟政策研究中心」(Economic Policy Institute)政策主任海蒂‧席爾霍茲(Heidi Shierholz)說，雇主只是不高興無法用低薪聘到人，「正在徵人的職缺，工作內容都比疫情之前壓力更大、風險更高且任務更困難，如果工作比較有挑戰，其實薪水應該調高才對。」

「蒙大拿州再次開門做生意了，但我聽到州裡有太多雇主抱怨找不到員工。我們經濟裡幾乎每個產業都缺人。誘因是很重要的。」強佛特在聲明中說，擴大聯邦失業補助津貼如今已變得弊多於利，「我們要鼓勵蒙大拿民眾回到職場去。」

根據蒙大拿州「回去上班獎金」( Return-to-Work Bonus)計畫，1200元復工獎金適用對象為2021年5月4日前仍在領取失業補助，但後來找到工作，完成至少四周有薪工作的民眾。

強佛特同時宣布，蒙大拿州退出聯邦政府在疫情期間推出的失業補助津貼計畫，在今年6月底之前改採疫情發生之前的失業保險( unemployment insurance，UI)制度。

他說，蒙大拿州將成為全美第一個完全退出聯邦失業補助津貼計畫的州；這項改變意味著不再發放每周300元的聯邦額外失業補助津貼。

由於蒙大拿州退出「疫情失業補助」(Pandemic Unemployment Assistance，PUA)聯邦計畫，原本符合聯邦失業津貼領取資格的自雇者(self-employed)、未充分就業者(underemployed)、獨立包商(independent contractors)、因為健康條件或疫情因素無法工作者，都將受到影響。

從6月27日起，在蒙大拿州申請失業保險金的民眾必須積極找工作，並且有意願工作。