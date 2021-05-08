「飯店只有1個員工」餐飲觀光業缺工嚴重

餐飲業者終於撐過新冠疫情、邁向全面重啟，卻又面臨員工短缺的問題；圖為華盛頓一間墨西哥餐廳忙碌的情況。(歐新社)

隨著疫苗接種規模擴大，疫情也逐漸受到控制，觀光 業在經過一年的低迷後，終於看見一絲曙光；然而，業者的困境並沒有因此迎刃而解，反而因為先前流失太多的員工，餐廳、飯店及其他旅遊業者都沒有足夠的人力，能協助產業振興。

上個月餐廳剛重新開張的業者賈維斯(Bob Jarvis)已著手為夏天即將到來的旅遊旺季準備，但他也遇到前所未有的難題：廚房的人力極端吃緊。

賈維斯說：「最近生意好得不得了，但我們完全沒有人可以做這些工作。」

賈維斯的餐廳營運長期仰賴季節性的觀光人潮，大多員工都是持有H-2B簽證的季節性臨時工，而這類型員工一直都有著高度需求；拜登政府甚至在本季增加2萬2000名的H-2B簽證名額，但業者仍反應勞動力市場供不應求。

賈維斯指出，由於員工短缺迫使他的餐廳周休二日，損失20%的收入，其他員工又因為必須給付加班薪資，讓他的人力成本大增；他說，「幾乎已沒有利潤，情況非常糟糕。」

對員工來說，工作條件變得比過去更加苛刻；一名在賈維斯餐廳工作的H-2B員工布里塞特(Jason Brissett)在上個月從牙買加來美，原本是被雇來管理廚房的，但卻連所有微不足道的工作都得親力親為。

布里塞特無奈地笑著說道：「我們最少每周必須工作80小時，真的很辛苦。」

丈夫在飯店工作的艾琳‧提爾南(Erin Tiernan)更是以「糟透了」來形容丈夫的處境說：「我先生是飯店裡目前唯一的員工。」

提爾南先生工作的飯店Dockside Inn的徵人啟事，從猶他州一路發到西維吉尼亞州 ，甚至表明願意補貼住宿或提供大學課程的實習學分，卻仍沒有絲毫回應；提爾南只能打趣說：「我們有個10歲的女兒，今年夏天她得幫忙跑櫃檯跟打掃房間了。」

員工短缺的問題也同樣重創供應鏈 ，另一家餐廳Tavern on the Hill的共同創辦人艾美‧蓋耶特(Amy Guyette)表示，不僅人力短缺，就連食材供應鏈都成問題：「哪裡都一樣，經銷商也面臨一樣的問題，沒有人力可以包裝跟運送。」