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就業不理想 兩黨火力全開 波洛西：2法案應速過關

記者顏伶如／綜合報導
美國4月份就業數據不理想，共和黨指責拜登政府的失業福利過高，導致一些民眾不肯重新工作，民主黨則批評國會共和黨人攔阻漲最低時薪；圖為華盛頓的建築工人在高空作業。(歐新社)
美國4月份就業數據不理想，共和黨指責拜登政府的失業福利過高，導致一些民眾不肯重新工作，民主黨則批評國會共和黨人攔阻漲最低時薪；圖為華盛頓的建築工人在高空作業。(歐新社)

今年4月就業報告表現不如預期，讓共和黨7日加強力道，批判拜登總統的稅務及支出政策；民主黨方面則回應指出，經濟數據缺乏亮點的事實，更凸顯了聯邦政府必須做出更多搶救措施的急迫性。

民主黨籍眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)7日表示，4月間只增加了26萬6000個新職缺的就業統計確實「令人失望」；但她也說，解決方法就是要做得比拜登提出的4兆元支出法案更多。

拜登政府原本預期增加大約100萬個工作機會的就業蓬勃成長並未出現；根據統計，今年4月美國失業率為6.1%，今年3月間則為6%。

波洛西說，4月份就業報告不理想，更加顯示拜登的「美國就業計畫」(American Jobs Plan)及「美國家庭計畫」(American Families Plan) 法案必須盡快通過。

波洛西說：「我們必須採取大膽行動，從疫情底下重建美好未來，要為我們的國家、勞工及家庭投資。」

美國4月份就業數據不理想，共和黨和民主黨相互指責；圖為佛州邁阿密的建築工人在建造...
美國4月份就業數據不理想，共和黨和民主黨相互指責；圖為佛州邁阿密的建築工人在建造房屋。(Getty Images)

拜登1.9兆疫情紓困法案通過之後，美國失業率卻略微增加，讓共和黨方面立即火力全開，指責民主黨執政根本把國家經濟帶往錯誤方向。

共和黨全國委員會(Republican National Committee)主席朗娜‧麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)說：「這是就業報告史上最大的失敗，拜登難辭其咎。」

共和黨陣營也說，失業率上升並不令人意外，因為民主黨將疫情期間每周300元聯邦額外失業補助津貼發放，延長至今年9月6日。

共和黨人士說，小型企業雇主過去這段期間抱怨頻頻，幾乎聘不到勞工，因為失業勞工待在家裡可以領到的失業補助，比上班工資還高。

共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧葛林(Marjorie Taylor Greene)在推特發文寫道：「付錢讓民眾留在家裡，不用工作，導致了嚴重的不良後果。就業報告一塌糊塗！」

勞工部長華爾希(Marty Walsh)表示，因為疫情關係對回到就業市場感到猶豫的民眾，如今是疫情出現以來最少的。

華爾希發表聲明說：「不過，數據顯示，我們接下來仍將面臨考驗。疫情出現之前存在的大概800萬個就業機會，我們還沒有完全恢復。」

就業 拜登 疫情

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