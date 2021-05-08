失業金太優渥？雇不到人 4月就業遠遜預期

美國4月份就業疲軟，企業招工困難，許多民眾選擇不回職場；圖為在加州San Rafael街頭，一位民眾經過一幅招聘海報。(Getty Images)

美國4月就業 快速降溫，非農業就業人數只增加26萬6000人，遠低於市場預估的100萬人，也比3月時增加的77萬人還低，顯示第二季起景氣復甦力道出現減弱信號；經濟學者指出，4月就業降溫，主因拜登政府紓困計畫提供優渥的失業給付，且建築、汽車和製造業發展受供應鏈短缺而減產等要素相關。

但拜登總統表示，4月就業數字奇差，凸顯巨額開支案的必要性；財政部長葉倫 (Janet Yellen)則說，經濟復甦面臨漫漫長路，但工作機會增加顯示就業情況持續成長，相信明年將恢復全面就業。

勞工部 7日公布就業數據顯示，4月新增26萬6000個工作機會，這是連續四個月工作增加；該部下修2、3月的就業人數，比之前公布的數據合計減少7萬8000人，但3月的(修正後)新增就業人數仍有77萬人，遠高於4月。

4月失業率從6.0%微升到6.1%，高於預估的5.8%；民間部門就業增加21萬8000人，遠低於市場預估的93萬3000人，也比3月的70萬8000人還少；其中製造業不增反減1萬8000人，遠遜於市場預估及3月時的增加5萬4000人。

新冠肺炎疫苗接種快速普及，經濟活動逐漸解封，休閒和接待業的就業增加；但政府調查顯示，近300萬人因為擔心感染病毒而不願找工作，建築業、製造業，尤其是汽車業，則因供應鏈短缺而調降產量。

經濟學者指出，4月就業降溫，主因政府提供300元失業給付，使雇主提供的薪資不易吸引勞工，經濟復甦動能因而減弱。

報告指出，雇主目前提供的職缺比疫情前還要多，4月平均時薪也比3月大幅提高0.7%；經濟學者指出，政府快速重啟經濟可能對薪資形成正向壓力，但每周平均工時也隨之增加，證據顯示許多企業要求員工延長工時。

求職網站Glassdoor首席經濟學者趙丹尼(Daniel Zhao，音譯)說：「需求高於供給，全美皆然，從半導體到林業，我們看到就業市場中類似的艱難局面。」

就業數據偏弱，使市場對聯準會(Fed)量化寬鬆政策(ＱE)可能提前退場的憂慮下降；Fed主席鮑爾(Jerome Powell)表示，報告顯示經濟邁向全面復甦；Fed官員則說，2023年前無意調高短期利率。

葉倫7日在記者會上表示，疫情等重大災難後的快速經濟復甦，不可能完全不受影響，「我們深諳復甦是條漫長道路，這也是國會提供最後支持而非僅數月紓困的原因，我們知道這不是100天的戰鬥。」

葉倫預期，就業數字增加但面臨市場的波動，相信經濟復甦走在正軌上，「每個月會因不同因素而顛簸，絕不能看單月數據決定潛在趨勢。」