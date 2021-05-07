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臉書續禁 川普要重回社媒 寄望YouTube快解禁

編譯林梅婕／綜合6日電
川普的臉書及推特帳號均遭停權。(Getty Images)
川普的臉書及推特帳號均遭停權。(Getty Images)

繼臉書(Facebook)5日裁定續禁前總統川普的帳號，川普重返社群媒體的希望寄託在影音平台YouTube；而不同於臉書和推特(Twitter)，YouTube尚未公布如何處置川普的帳號。

自今年1月發生國會暴動事件以來，川普的帳號遭各大社群媒體停權；近日社群媒體陸續表態願重新評估，臉書的獨立監督委員會也宣布給臉書六個月時間，再決定是否永久禁止川普，但其他平台並沒有公布進一步的細節。

另一方面，推特早已永久禁止川普使用該平台，但6日出現一個名為「唐納‧川普的桌子」(@DJTDesk)的帳號名稱，並發文表示：「此帳號代表第45屆美國總統」；發文沒多久就被下架，川普發言人米勒(Jason Miller)否認此事未獲川普同意，也和川普無關。

川普YouTube帳號擁有300萬訂閱量，該平台仍將川普帳號暫時凍結；不過根據YouTube的管理政策，他們一共給使用者三次違規的機會，而川普僅一次違規紀錄，照理應停用一周。

YouTube發言人5日表示，鑑於川普仍存在搧動暴力的風險，該公司才決定延長禁用川普帳號的期限；該發言人也強調，公司政策針對具有傷害風險的帳號可做出彈性的調整。

過去川普也從未停止批評社群媒體的做法，指控他們刻意壓迫保守派言論，更抨擊這些公司擁有太大的權利；現在川普只能透過對外聲明發表談話，他也在5日表示：「無論臉書、推特和Google的做法，都讓我們的國家感到羞恥和丟臉。」

YouTube執行長沃西基(Susan Wojcicki)曾在3月初表示，川普頻道仍具有搧動暴力的風險，倘若此風險降低後才可能解禁：「我很難說出一個具體的時間，但對於我們現在的決定已經很清楚。」

川普 社群媒體 YouTube

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