拔錢尼黨團主席？川普箝制共和黨力道強

共和黨 聯邦眾院 第三號人物麗茲‧錢尼(Liz Cheney)地位不保，顯示前總統川普 未來幾年仍會支配共和黨，且會影響美國政情；有線電視新聞網(CNN)分析，共和黨內「挺川」一派應已勝出，但川普帶領共和黨走上愈形獨裁、激進之道，能否在2024年奪回白宮猶在未定之天。

CNN指出，錢尼孤身一人捍衛真相，說去年選舉沒被「偷走」；川普煽動支持者到國會暴動想推翻選舉結果，但大多數共和黨眾院議員與她不對味，畢竟他們還想在川普控制的共和黨內往上爬；雖說某些保守派還是保持低稅、財政自制等信念，但意識形態純正已然超越共和黨的建黨原則，黨內個別人等都得向川普宣誓效忠，以迎合其反建制的基本盤。

CNN表示，川普丟掉總統寶座，但對共和黨的箝制力比在位時更強，至少在眾院是如此，堪稱現代政治不凡的成就之一；他能協調眾口，把錢尼拽下來，顯示他在黨內力量之強，或許不必再靠推特或臉書貼文，就能隨心所欲。

眾院少數黨領袖麥卡錫目前把2020期中選奪回多數的希望，押寶在川普，但共和黨若無法引發「第一任期詛咒」，消滅民主黨在眾院的微弱多數，那麼麥卡錫此舉將被視為大爛招。

但鑑諸歷史，期中選能贏靠的是激出基本盤，意味著麥卡錫純出選舉考量，公開擁戴川普，不失為採用最合邏輯的政治戰略。

拜登總統到2024年已逾八旬，會不會追求連任叫人生疑，但只要川普還在，民主黨就能喚出「幽靈」，叫國人考慮要不要返回川普任內國政無法無天、濫權橫行的年代，進而保住追求中庸的城市選票。

參院少數黨領袖麥康諾也很頭痛；川普不肯住嘴而退休，或許有助於共和黨的眾院選情，但在戰場更廣的全國選舉，強勢挺川的共和黨候選人想獲勝，打贏緊繃的參院選戰，只怕難上加難。

麥康諾現在只能試採平行戰略，既與川普共存，另設法阻撓拜登雄心萬丈的施政，不讓拜登成功；至於錢尼之流的反川志士目前別無選擇，只能放眼遙遠的未來，看看能否跟麥康諾一樣慢工出細活，叫共和黨轉變方向。