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史特凡尼克高喊「與川普合作」 將取代錢尼任黨團主席

編譯盧炯燊／綜合6日電
聯邦眾議員史特凡尼克已迫不及待表態要取代莉茲‧錢尼，且仍稱川普為「總統」。(Getty Images)
聯邦眾議員史特凡尼克已迫不及待表態要取代莉茲‧錢尼，且仍稱川普為「總統」。(Getty Images)

國會眾院共和黨黨團主席麗茲‧錢尼(Liz Cheney)極有可能在下星期被拉下主席一職，艾麗斯‧史特凡尼克(Elise Stefanik)將會取而代之，她6日已迫不及待地表態，「我們是一個團隊，意味著要與(前)總統(川普)合作。」隱含地抨擊錢尼與川普對抗。

史特凡尼克來自紐約州，她在白宮前資深顧問巴農(Steve Bannon)的播客節目「戰情室」(War Room)中， 一再以「總統」稱呼川普；她表示，她全力「傳達一個明確的信息，即我們是一個團隊，這意味著與總統合作，與我們所有出色的共和黨國會議員合作。」

面對抨擊 錢尼堅持反川

至於錢尼，儘管面對著川普以及眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)及黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)兩名共和黨最高人物的抨擊，但依然對川普持反對態度，並要求黨內挺川派必須走出對川普的個人崇拜。

共和黨聯邦眾院第三號人物莉茲‧錢尼地位不保，顯示川普力量仍左右共和黨。(Gett...
共和黨聯邦眾院第三號人物莉茲‧錢尼地位不保，顯示川普力量仍左右共和黨。(Getty Images)

史特凡尼克曾經是黨內的溫和派，在2008年及2012年的大選中，史特凡尼克所屬的紐約州農村地區被歐巴馬拿下，但在2016年及2020年的大選裡，卻成為川普囊中物，自此史特凡尼克開始傾向川普；她在2019年眾院情報委員會對川普的彈劾聆審時，全力為川普高調護航。

共和黨黨內普遍認為這是史特凡尼克的策略，目的是突出她的角色，事實是從那時起，她在黨內的地位及知名度迅速飆升。

她的言論愈來愈激烈，成為強硬挺川派並獲得川普歡心；川普5日發聲明強調已認可史特凡尼克取代錢尼。

燈塔政策顧問公司(Beacon Policy Advisors)的高級研究分析師科爾頓(Ben Koltun)認為，和黨人關心的是在2022年贏回多數席位。黨內壓倒性的認為，團結最重要，不能反對川普以免失去支持川普的基層票。

消息透露，眾院共和黨人將於5月12日開會及舉行不記名投票，儘管需要三分之二的多數票才能把錢尼拉下馬，但估計應無懸念，這次投票看來也會由史特凡尼克取代錢尼。

據兩名國會共和黨議員的助理透露，錢尼並未努力在黨內展開遊說爭取支持。

共和黨聯邦眾院第三號人物莉茲‧錢尼地位不保，顯示川普力量仍左右共和黨。(Gett...
共和黨聯邦眾院第三號人物莉茲‧錢尼地位不保，顯示川普力量仍左右共和黨。(Getty Images)

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