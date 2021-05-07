入境中國 須申請單次緊急簽證…10年簽證仍停用

中國自9月15日起，已要求美國赴中國的乘客須檢測核酸檢測(新冠病毒檢測)。(記者張筠 / 攝影)

因許多民眾詢問，中國 駐美大使館表示，鑑於新冠疫情 仍在全球蔓延，中國十年簽證 與其他類簽證現階段仍暫停使用，該規定從去年3月開始執行，目前依然有效，若有緊急需要，須申請單次入境中國簽證，申請時需提交相關個人或單位邀請赴中的證明，獲緊急赴中簽證者也需通過相關檢測，持健康碼才可入境中國。

中國駐美大使館官員6日表示，因應新冠疫情，中方從去年3月28日起暫停外國人持有效赴中簽證和居留許可入境，若赴中從事必要的經貿、科技等活動，以及出於緊急人道主義需要，可向中國駐外使領館申辦緊急赴中簽證。

中國駐紐約總領事館 護照簽證辦公室（記者洪群超/攝影）

申辦緊急赴中簽證時，需提供相關個人或單位的邀請函，若是要赴中與親屬團聚、盡照顧、贍養等義務，申請人需提供個人信函及親屬關係證明；若是赴中奔喪或探望危重病人以及其他緊急人道主義事由，需提供死亡或住院證明及親屬關係證明。

赴中參加經貿科技活動者，申請時需提供省級外辦或商務主管部門簽發的邀請函；外國人持公告後簽發的簽證入境中國不受影響，但若沒有通過新冠病毒的核酸、血清抗體檢測，未獲健康碼，仍不能入境中國。

中國駐美大使館官員也解釋，疫情爆發後，入境中國都必須重新申請簽證，原先的有效簽證不會被取消，但暫停使用，因此民眾無法再持原來的有效簽證入境中國。

十年簽證讓華人的中國父母往來特別便利。(本報檔案照)

使館重申，目前新冠疫情仍在全球肆虐，且出現變異病毒，感染風險仍在，因此提醒「非必要，非緊急，不旅行」。