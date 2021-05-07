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全美第2 佛州立法限制投票…不利老年人、少數族裔選民

記者顏伶如／綜合報導
佛州州長德桑提斯。(Getty Images)
佛州州長德桑提斯。(Getty Images)

內容包山包海的佛羅里達州限制投票權法案，6日在共和黨佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)簽署後生效，讓佛州成為美國第二個限制投票立法成功的州；德桑提斯簽署法案後，投票權益團體立即在佛州聯邦法院提出至少兩件訴訟案，控告這項立法限制選民使用投票箱，以及歧視有色人種選民。

佛州這項名為SB90的法案內容和喬治亞州的法律雷同，包括減少缺席投票箱，對選民尋求親自投票以外的投票管道訂定額外要求，甚至禁止提供食物或飲水給排隊投票的人等。

美聯社報導，簽署儀式的安排彷彿電視節目一般，卻出現了不實內容，重點在於讓可能角逐2024年總統大選的德桑提斯，向共和黨保守派基本盤炫耀政績。

德桑提斯的法案簽署儀式透過福斯新聞網(Fox News)獨家實況轉播；他在儀式上說，這項新法將可防止選舉舞弊，可以讓民眾對佛州選舉重拾信心；不過，2020年大選結束迄今，佛州對於傳聞中的大規模選舉舞弊，始終查無實據。

過去幾個月來，共和黨執政州紛紛在議會推動限縮投票權立法，佛州如今成為繼喬治亞州之後，全美第二個通過限制投票權法案的州；民主黨方面抨擊修改選舉法規只是讓民眾變得更不方便投票，特別是老年人及少數族裔選民。

共和黨籍佛州州參議員布蘭德斯(Jeff Brandes)說：「任何讓投票變得更加困難的措施，都會嚴重影響到老年人。」

布蘭德斯代表的潘樂斯郡(Pinellas County)選居便有許多老年人居民；他表示，可能老年人選民還不了解法案通過後的影響有多大，「我覺得許多議員在整個立法過程中，其實也不了解。」

從喬治亞、佛州到愛阿華、亞利桑納、德州，共和黨籍州議員推動的投票改革法案，內容大多包括限縮通訊投票(mail voting)；通訊投票獲得兩黨選民普遍歡迎，但特別受到老年人選民青睞。

限縮投票權雖然可以增進選舉安全，讓民眾對選舉提高信心，但有共和黨人士指出，產生影響到頭來可能傷害共和黨。

德州議會正在討論為投票訂定新限制，即將表決限縮投票法案。法案內容包括限制提早投票(early voting)、禁止郡政府選務官員把選票索取申請書(ballot request forms)寄發給所有登記選民。

事實上，在2020年前的歷屆選舉中，共和黨選民採用通訊投票的比率超過民主黨選民；根據統計，2016年大選時，40%通訊選票來自曾在共和黨初選投票的選民，只有27%通訊選票來自曾在民主黨初選投票的選民。

共和黨籍德州眾議員拉森(Lyle Larson)本周在媒體投書指出，壓抑投票的措施對共和黨的傷害，恐怕不會小於為競爭對手帶來的傷害；他寫道：「令人納悶的是，為什麼提案議員會想要讓共和黨選民也變得更不方便投票呢？」

通訊投票 共和黨 佛州

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