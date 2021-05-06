追加第3劑疫苗 能抗變種病毒 莫德納試驗有效

CDC於5日公布報告指出，美國到7月有機會擺脫新冠疫情最嚴重時期，不過確診案例驟降與否，取決於國民是否維持疫苗高接種率、繼續戴口罩並保持社交距離。圖為醫生準備施打疫苗。(美聯社)

美國 製藥廠莫德納(Moderna)5日宣布，目前正在進行的試驗顯示，其開發的新冠肺炎疫苗 對發源自南非的B.1.351、以及發源自巴西的P.1二個變種病毒 有抵禦能力；此外，輝瑞(Pfizer)在同日發表的數據也顯示，其疫苗對源自南非、以及源自英國的B.1.1.7有足夠的抵禦力。

根據莫德納的說法，已經完成接種疫苗的民眾，若再追加接種一劑，則可「增加體內的中和抗體」，幫助抵禦變種病毒的威脅；莫德納執行長班塞爾(Stephane Bancel)表示，最新的試驗數據讓他們感到鼓舞，增強追加接種疫苗就能抵禦變種病毒的信心。

該試驗的追加接種疫苗，是在首次接種後的六至八個月進行；目前進行中的試驗仍有數項；莫德納表示，將會持續更新有關防疫的消息。

此外，輝瑞疫苗在以色列及卡達當地實際接種後的數據表明，完成接種後二周，對源自英國的B.1.1.7的抵禦力分別為89.5%及87%、對B.1.351的抵禦力分別為75%及72.1%，對所有新冠病毒造成重症的防禦力達到97.4%，以二種病毒來說更達到100%。在該研究的試驗期間，以色列95%的新增病例為B.1.1.7病毒。

倫敦衛生與熱帶醫學院傳染病研究人源魏爾德-史密斯(Annelies Wilder-Smith)表示，這是個「真正的好消息」，證明至少在當下，雖然變種病毒威脅升溫，疫苗依然是有效的。

雖然目前疫苗抵禦變種病毒的消息多是積極的，但是聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)、總統醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)等專家均示警，變種病毒是威脅美國防疫的不確定因素。

佛奇4月初接受福斯(FOX)訪問時說，只要病毒複製、散播更長的時間，則傳染力更強、死亡率更高的變重病毒，就有可能出現；如果變種病毒更能夠突破由疫苗產生的抗體，則群體免疫的目標就有風險，疫情造成的人命損失，只會更加長久。

因此，雖然美國等已開發國家正擴大疫苗接種，但佛奇表示，只要變毒還在全世界其他角落散播，讓變種病毒生成的機率加大，該變種病毒最終究是會回到美國，對防疫產生負面衝擊，這是疫苗一定要在全世界廣泛接種的絕對原因。