8成員工打疫苗 拉斯維加斯3賭場完全重開

拉斯維加斯三家賭場因達到「80%員工接種至少第一劑疫苗」要求，獲准完全重開，室內容客量不再受限，可恢復疫情前的水準。(美聯社)

內華達州賭博管理局4日宣布，州內有三間賭場已達到「80%員工接種至少第一劑疫苗 」的要求，因而允許其「完全重開」，亦即室內容客量不再受限，可恢復疫情 前的水準。

拉斯維加斯所在的克拉克郡(Clark County)議會日前通過法案，只要餐廳、商店或辦公大樓的員工，疫苗接種率達60%就可以恢復100%的室內容客量；但賭博管理局考量到賭場內流動人口來來往往，萬一疫情再度爆發不易控制，因此針對其所管理的賭場設定更嚴格的接種率標準：須有至少80%的員工接種第一劑疫苗才許重開。

獲准撤銷容流量管制之一的永利度假村(Wynn Resorts Ltd.)表示，自1日獲得賭博管理局許可重開後，將會移除桌面上塑膠隔板，但仍然會要求所有員工與賭客戴口罩，以確保提供安全、舒適的娛樂環境。

另外兩間獲准全開的賭場分別是大都會 酒店(The Cosmopolitan)與安可度假村(Encore resorts)，接種率分別達80%與88%。其中大都會酒店更額外提供100萬獎金，鼓勵員工儘速接種疫苗，而該公司員工的疫苗接種率在過去兩周已大幅上升。

拉斯維加斯三家賭場因達到「80%員工接種至少第一劑疫苗」要求，獲准完全重開，室內容客量不再受限，可恢復疫情前的水準。(美聯社)

大都會酒店執行長麥畢斯(William McBeath)說：「我們相信回歸正常的唯一方法就是盡速接種疫苗。我們也必須向旅客證明，我們飯店與賭場已經夠安全了。」

除了以上三間賭場之外，賭博管理局表示也在與其他賭場溝通，審查業者提交的資料是否齊全。拉斯維加斯其他大型賭場如凱撒娛樂(Caesars Entertainment Inc.)、米高梅酒店(MGM Resorts International)和金沙酒店(Las Vegas Sands)等已針對員工設立疫苗接種站，所有員工及眷屬均可前往接種。

內華達州賭場目前均已開放至少50%的容客量，且社交距離要求也降低至3呎，不過在賭場內仍要全程戴口罩。州長西索拉克(Steve Sisolak)表示，希望6月1日前可以解除所有疫情限制，但口罩禁令目前仍會無限期延長下去。