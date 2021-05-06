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就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

邁阿密搭機「隱瞞確診」阿根廷男最高坐牢15年

記者顏伶如／綜合報導

相較於新冠疫苗美國普遍推出，想打疫苗的阿根廷民眾過去幾個月來幾乎望穿秋水，某些財力最雄厚的阿根廷人索性飛到佛羅里達州打疫苗，29歲的波提洛(Santiago Solans Portillo)便是其中之一；然而，波提洛這趟跨國打疫苗之旅，最終結局可能因為隱瞞染疫事實，讓200多名同機乘客及機組人員面臨病毒風險而坐牢。

華盛頓郵報報導，波提洛1日準備從邁阿密搭機返回阿根廷的數小時之前，下午5時15分接到核酸檢測報告結果告知病毒檢測呈現陽性，但他卻對美國航空(American Airlines)隱瞞實情，出示病毒檢測陰性的假證明，午夜時分搭上飛機；當天機上還有258名乘客，12名機組人員。

抵達阿根廷首都布宜諾斯艾利斯機場時，波提洛被衛生官員查到發燒，體溫達華氏101.3度(攝氏38.5度)，此時他才坦承，自己應該感染新冠病毒，其實不該搭機。

波提洛當場遭逮捕，住進為入境旅客設置的隔離飯店。

阿根廷移民局長芙倫西亞‧卡瑞納諾(Florencia Carignano)表示，波提洛「不負責任且自私的行為」，讓200人雖然在飛航途中一切遵守規定，卻因此面臨染疫風險。

卡瑞納諾說，阿根廷法律規定，不得隱瞞疫情導致他人遭受感染風險，因此波提諾可能面臨3年到15年有期徒刑。她也說，如果未來幾天有同機乘客證實感染病毒，法律責任可能變得更加複雜。

報導指出，波提洛在美國期間是否打疫苗，無法得知；阿根廷官員表示，波提洛出示佛州一家診所開立的醫師證明，上面寫著波提洛健康良好，可以搭機。

診所委任律師德拉葛尼(Juan Manuel Dragani)則說，波提洛出示的健康證明並非偽造，診所開立證明完全遵守美國政府相關規定，波提洛與診所的唯一一次接觸，是透過視訊連線進行的遠距診斷。

波提諾4日受訪時說，目前還在發燒，但有獲得治療；他說，有關這起事件的媒體報導「都是謊言」，但他不願提供具體細節，只說要先跟律師商量。

疫苗 美國 檢測

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