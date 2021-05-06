中國失控火箭殘骸最快8日墜地球 預測碎片或飛經美東

中國4月底發射長征五號B遙二運載火箭搭載中國首個太空站的「天和核心艙」，因失控而偏離軌道，預期最快8日會在地球不明地點墜落。圖為中國百姓在海南文昌發射中心觀看發射。(美聯社)

中國 4月底發射長征五號B遙二運載火箭，並搭載中國首個太空 站的「天和核心艙」，但其失控偏離軌道；美國 國防部預期該火箭最快8日會在不明地點墜落；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)5日表示，美國太空司令部(US Space Command)正持續追蹤其位置；中國方面則沒有回應。

專家擔心落在有人居住地區

通常火箭的核心節或第一節升空後會很快再進入大氣層，不會像長征五號B遙二的核心節一樣進入軌道；中國國家航天局尚未說明火箭核心節是否受到控制，也不清楚是否會失控墜落，官網最新消息仍停留在祝賀該火箭發射成功；專家擔心，一旦墜落地球，有可能落在有人居住的地區。

目前仍不清楚該火箭節的基本細節與軌道，因為中國政府並未公開說明火箭如何重返地球；媒體5日致電至中國國家航天局亦無回應。

不過中國發行的環球時報報導，該火箭節的輕薄鋁合金外層可輕易被大氣燒毀，對民眾造成「極度遠程」的風險，亦即對一般民眾的影響極小。

重返大氣層後才能確定位置

國防部4日則在聲明中預測，該枚中國火箭可望於8日將墜落地球，但要等到它重返大氣層的幾個小時內才能確定位置。

莎奇5日指出，美國太空司令部持續追蹤該火箭位置，「由於太空碎片與活動日益頻繁，美國持續致力處理太空擁擠的風險；我們希望與國際社會合作，提倡領導與負責的太空行為。」

非營利組織「航空航天公司」(Aerospace Corp.)預測，該枚火箭的碎片會飛經美國東部城市，最後降落在靠近太平洋赤道區；火箭碎片軌道橫跨紐西蘭到加拿大紐芬蘭省(Newfoundland)的長帶區。

長征五號B遙火箭於4月29日搭載天和核心艙進入軌道，其火箭節長約100呎，為歷來墜落地球的最大太空碎片之一；中國擬再發射十多枚火箭，並搭載天和號太空站的其他部位。

碎片有如小型飛機墜機

哈佛大學天體物理中心學者麥道威爾(Jonathan McDowell)預測，部分火箭碎片重返地球時不會被燒盡，這些碎片將蔓延100哩，有如小型飛機墜機。

這並非中國火箭首次失控墜落，去年5月另一枚中國火箭也失控墜落，墜入西非的大西洋外海。