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聯邦法院推翻CDC逼遷禁令 近4百萬房客恐失住所

記者顏伶如／綜合報導
華府特區聯邦地區法院法官5日裁定，CDC頒布逼遷禁令逾越權限。圖為洛杉磯市民眾示威反逼遷。(路透)
華府特區聯邦地區法院法官5日裁定，CDC頒布逼遷禁令逾越權限。圖為洛杉磯市民眾示威反逼遷。(路透)

疫情期間，全美租屋民眾當中平均每五人就有一人無力繳房租；為保護租屋族不至於流落街頭，聯邦疾病防治中心(CDC)2020年9月曾宣布全國禁止迫遷令(eviction moratorium)；但華府特區聯邦地區法院法官5日裁定，CDC頒布禁止迫遷令逾越權限；這項裁決可能導致數百萬計房客恐將失去住所，司法部隨即表示將會上訴。

CDC宣布的禁止迫遷令效期於今年1月底屆滿，拜登總統就任後先宣布延長到4月，後來又加碼延至6月底。

司法部：一定會提出上訴

司法部5日指出，對於聯邦法院法官這項裁定，一定會提出上訴； 支持禁止迫遷令的倡議人士主張，這項措施有其必要，因為疫情衝擊下，許多民眾仍面臨遭到逼遷，或者房屋被債權人贖回。

人口普查局(Census Bureau)的「家庭脈動問卷調查」(Household Pulse Survey)顯示，全美將近400萬民眾表示，未來兩個月之內可能遭到逼遷或房屋贖回。

全國禁止迫遷令上路後，許多州都出現房東向法院提告的案例，理由是禁止迫遷令導致房東陷入財務困境，禁令內容侵犯房東的房地產所有權。

包括「全國房地產商協會」(National Association of Realtors)在內等反對逼遷禁的團體，則肯定聯邦法院法官的裁決，並表示避免租屋族疫情期間繳房租手頭困難，應該是提供房租補助，而非禁止迫遷。

「全國房地產商協會」主席奧普勒(Charlie Oppler)5日發表聲明表示，有了房租補助之後，經濟將獲得增進，失業率得以下降，「再也不需要宣布一概而論的全國禁止迫遷令」。

薪資保護計畫資金用完 停止申請

另一方面，聯邦政府疫情期間為小型企業設立的「薪資保護貸款計畫」(Payroll Protection Program，PPP)，在計畫截止期限的四周前，主管機關中小企業管理署(Small Business Administration，SBA)已於4日下午宣告資金用罄，停止接受申請。

國會為「薪資保護貸款計畫」撥款2920億元，做為最新回合貸款發放之用，但SBA4日對申請貸款的企業及工商團體表示，款項已經用光。「薪資保護貸款計畫」原訂截止申請期限為5月31日。

根據聯邦政府統計，「薪資保護貸款計畫」從2020年創立以來，累計已發放7800億可豁免貸款(forgivable loans)，獲得貸款的小型企業共有1070萬家。

紐約時報報導，雖然先前外界便預期，「薪資保護貸款計畫」款項可能在截止期限之前用完，但提早4周就宣告已無經費，確實讓許多貸款企業感到詫異。

華府特區聯邦地區法院法官5日裁定，CDC頒布逼遷禁令逾越權限；這項裁決可能導致數...
華府特區聯邦地區法院法官5日裁定，CDC頒布逼遷禁令逾越權限；這項裁決可能導致數百萬計房客恐將失去住所成為遊民。(路透)

貸款 疫情 司法部

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