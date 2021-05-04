蓋茲與梅琳達離婚 世界最大「蓋茲慈善基金會」怎辦？

全球第4富豪、世界頭號慈善家——比爾．蓋茲——3日下午透過官網聲明，宣布已同結縭27年的妻子梅琳達申請離婚。取材自維基百科

「分手快樂，祝你快樂，你會找到更好的。」全球第4富豪、世界頭號慈善家——比爾．蓋茲（Bill Gates）——3日下午透過官網聲明，宣布已同結縭27年的妻子梅琳達（Melinda French）申請離婚。官方強調蓋茲夫婦的分手和平理性，至於高達1300億的身家財產如何分配？兩人也在保密協議中完成了協商，這也將是繼2019年「世界首富」貝佐斯（Jeff Bezos）的離婚案後，又一起牽扯金額龐大的分手事件。儘管許多評論認為蓋茲夫婦的離婚協議，複雜程度可能前所未見，但由比爾與梅琳達共同創立、全球淨資產最多的慈善機構「蓋茲基金會」，仍承諾將持續「常態運作」，或可能最大程度地為兩人省去不少分產程序？

「在對彼此的關係有過漫長思考與大量努力後，我們已經作出決定，將結束兩人的婚姻。」5月3日下午，在毫無預警的狀態下，比爾蓋茲 透過Twitter，發出了自己與梅琳達確認離婚的官方聲明。

「在過去27年裡，我們共同養大了3個不凡卓越的孩子，並一起打造了一個基金會、在世界各地幫助人們能走向富足、健康、正向發展的人生。我們至今仍分享這共同的理念，堅持認定著這樣的慈善使命...未來，我們兩人仍將在這個基金會裡如常合作；但在個人生活中，我們已不再認為能再以彼此伴侶的角色，繼續於對方未來的人生中扶持成長...」

「...我們請求大眾能給予我們與家人隱私與空間，讓我們能平靜地開始探索這段人生的新旅程篇章——梅琳達．蓋茲＆比爾．蓋茲。」

美聯社

現年65歲的比爾蓋茲，是微軟 Microsoft的共同創辦人，在1980末期至2000年代的電腦黃金時期，比爾蓋茲曾是「世界首富」的長期代名詞，至今他身仍以超過1300億的身價資產，穩居全球富豪榜的第4位，僅次於Amazon的貝佐斯、LVMH集團的阿爾諾與Tesla的馬斯克。

在過去微軟掌權的期間，比爾蓋茲曾在以極具侵略性的經營風格聞名，在90~2000年代也曾因為市場壟斷問題，而與美國聯邦司法部長年纏鬥反托辣斯訴訟。然而在步入千禧年後，比爾蓋茲開始逐步退出微軟的經營層，並將心力與個人資產轉投入甫於2000年成立的慈善網路「比爾＆梅琳達蓋茲基金會」。

在淡出微軟、投入基金會慈善事業後，比爾蓋茲的公眾形象也有顯著的軟化與轉變——相較於微軟時期的霸氣，蓋茲開始以慈善家、說書人、智慧長者的形象，活躍於各種全球性的慈善議題，像是城市永續開發、全球暖化與氣候變遷、生態保育、女性平等教育、全球脫貧倡議、公共衛生建設、基礎醫療投資 ...等跨國性議題，都是蓋茲基金會的參與項目。

然而比爾蓋茲的轉變與投入全職慈善事業，主要的動機推手，仍是來自與妻子梅琳達的主動倡議。

圖為2003年前往莫桑比克的比爾蓋茲與梅琳達。歐新社

56歲的梅琳達，是杜克大學畢業的頂尖科技人才。在1987年畢業加入微軟後，他才認識比爾，兩人在交往多年後，才於1994年結婚。在27年的婚姻中，梅琳達一直是家中的關鍵智囊，在蓋茲基金會的成立與運作中，他也是獨當一面、甚至是說服比爾全心投入的重要推手。

《金融時報》表示，蓋茲夫婦在基金會裡的分工都有各自的心力重點，像是比爾蓋茲更在意醫學科技、全球暖化，而梅琳達蓋茲則更為專注於提升婦女教育、家庭計畫、新生兒衛教、性別平權倡議...等關鍵議題。因此兩人的投入與分工，在過去21年間也讓蓋茲基金會成為全球非營利投資最多、慈善網路觸角最為廣泛與龐大的超級基金會。

根據《華爾街日報》的說法，蓋茲基金會目前持有的淨資產，大約有480億~550億美元；同時全球投資的各種研究與非營利慈善計畫，也約達到500億美金——除了蓋茲家族對於基金會的400多億捐贈，以「股神」巴菲特為首的富豪友人，也都熱情投資蓋茲基金會的慈善計畫，並簽署身後協議、承諾將在自己死後把絕大多數的資產捐贈公益。

然而以上的資產安排與慈善分工，卻都因為蓋茲夫婦5月3日的離婚宣言，而讓國際社會措手不及。因為當前兩人並沒有對外透露離婚資產的分配安排，儘管官方強調「蓋茲基金會的運作100%不受影響」，但像是路透等國際媒體仍下了存疑性的標題：

「蓋茲夫婦離婚，震撼了全球慈善界！」

圖為2015年，比爾蓋茲因其對世界的慈善捐贈和對英國企業做出的貢獻，因此獲得英國女王伊莉莎白親自授勳爵士勳章。美聯社

蓋茲夫婦的離婚之所以引發輿論關注，除了豪門故事、牽扯金額天價龐大之外，還有關於基金會的掛名運作與後續分配程序——儘管部分意見認為，蓋茲夫婦的分手協議，恐怕會因比貝佐斯的離婚安排更為複雜，對於兩人的全球慈善事業，也很有機會因此陷入「分家」結局；但像是《金融時報》的分析，卻認為蓋茲基金會的存在，反倒可替兩人省去了不少分拆麻煩。

報導認為，由於蓋茲近年已淡出微軟經營，持有股票也只約1.3%，因此無論離婚官司如何收場，都不會影響微軟集團未來發展；與此同時，比爾蓋茲的身家資產雖然高達1300億美元，但兩夫婦絕大部份的資產，都已大幅轉入為對蓋茲基金會的慈善投資，因此在慈善董事會的承諾規範與兩人「繼續慈善事業」的理念不變下，基金會仍將成為兩人分手後的共同投資、真正需要清算的資產可能沒有想像中的複雜與難堪。

《華爾街日報》也贊同類似的想法，並暗示蓋茲夫婦的離婚協議，可能早已醞釀多時，只是為了等待兩人最小的女兒滿18歲成年後，才拖到現在向法院共同提出離婚。

報導認為，相較於蓋茲夫婦的離婚，另一個基金會的重要成員——第三大的投資者巴菲特——可能才會給蓋茲基金會帶來更大的「慈善困擾」。現年85歲的巴菲特，這個星期才被媒體報導已完成了波克夏．海瑟威控股公司的接班安排，確認由集團副手阿貝爾（Greg Abel）指定傳承。

在接班問題落定之前，年事已高的巴菲特先前早已簽下生前契約，承諾要將1050億美金的身家財產捐贈出去，而其中85%、高達890億美金的遺產都將捐給蓋茲基金會來「慈善永續」。但如果巴菲特真的死去並捐出財產，蓋茲基金會的持有資產將高達現有300%以上，為了避免遭到鉅額抽稅與慈善浪費的批評，屆時基金會恐需要劇烈地擴張慈善與非營利的公益投資，對於全球NGO與發展倡議而言，或將是一次難以想像的誇張禮物與轉變。