結縭27年 蓋茲夫婦離婚…1240億財富受關注

微軟創辦人比爾蓋茲與妻子梅琳達，兩人3日突然分別推文宣布結束27年婚姻。圖為兩人2017年訪問法國。(路透)

在結縭27年、共建巨額財富、並成立全球最大的慈善基金會後，比爾和梅琳達．蓋茲(Bill & Melinda Gates)3日分別推文，宣布離婚；由於蓋茲目前是全球第四大富豪，離婚後是否會導致財富縮水，以及梅琳達是否躋身女性富豪排行榜，令外界關注。這是繼當前世界首富亞馬遜 創辦人貝佐斯 離婚之後，又一位知名世界富豪離婚新聞。

65歲的微軟創辦人蓋茲和56歲妻子梅琳達，3日分別在其推特帳戶推出相同宣布：「經過長時間思考和努力經營我們的關係後，我們決定結束婚姻。過去27年，我們把三個優秀孩子撫養長大，建立一個基金會在全世界幫助人們享有健康充實的生活。 」

蓋茲與梅琳達兩人的推文又稱:「我們持續相信這項使命，並將持續在基金會合作，但是不再相信我們在生命的下個階段能以夫妻的關係共同成長。在我們開始邁入這個新生活之際，請給我們空間並尊重我們的隱私。」

在梅琳達具名提出、蓋茲簽名的離婚申請書中描述，她與蓋茲的婚姻「破裂得無可挽回」；兩人最後一起現身，是在不到兩周前4月的一場為醫護人員打氣的新冠肺炎線上活動。

每日郵報取得的法律文件顯示日期是5月3日。離婚法律文件顯示，蓋茲夫婦並未簽署婚前協議，無法釐清如何分配離婚後的財產，唯一與離婚有關的協議只有分居協議；梅琳達並未要求任何贍養費，只要求將判決日期訂在2022年4月，不過這場離婚很可能無審判直接結案。

不過紐約時報 報導，儘管蓋茲夫婦未說明離婚後的財務規畫，但據信兩人有婚前協議。

蓋茲與現年56歲的梅琳達1994年1月在夏威夷結婚，育有三子女：25歲的珍妮佛(Jennifer)、21歲的羅芮(Rory)和18歲的菲碧(Phoebe)。

長女珍妮佛3日下午在Instagram上表示：「我還在學習要怎麼在這個過程好好調適自己的情緒並同時支持家人，我很感謝擁有調適空間。」

梅琳達2019年慶祝結婚25周年接受訪問時，曾談及她的婚姻表示，耐心是維持夫妻關係的關鍵，蓋茲「需要一點訓練」；她記得有一次丈夫惹火她，因她打理三個孩子準備開車出門需要幫助，但蓋茲卻沉迷在一本有關邱吉爾的書。

這場離婚將異常昂貴，但非史上最貴。最貴離婚的「殊榮」當歸亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)，他與前新聞主播蘿倫．桑契斯(Lauren Sanchez)的婚外情曝光後，與前妻麥肯琪(MacKenzie)共分1500億元財富。

蓋茲夫婦熱衷慈善，曾捐出大筆款項。與貝佐斯不同的是，蓋茲夫婦投身於「捐贈承諾」(The Giving Pledge)活動，參與該活動的世界最富者承諾捐出至少一半身家給慈善機構。

蓋茲夫婦離婚將為他們財富形成新問題，因為多數財富尚未捐給「比爾與梅琳達蓋茲基金會」(Bill and Melinda Gates Foundation)。根據富比世 ，蓋茲的財富目前全世界排名第四，身家約為1240億元。

蓋茲基金會擁有500億元基金，被視為當今全球最重要的慈善機構，蓋茲夫婦離婚恐對大幅影響其在全球的運作。