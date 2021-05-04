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蓋茲夫婦早已分居？她稱「出現無法挽回的破裂」

「已破裂、難挽回」 蓋茲夫妻曾多次逼近崩潰臨界點

編譯陳韻涵╱綜合3日電
蓋茲與梅琳達，兩人經營全世界規模最大的慈善事業；眾人稱羨的模範夫妻，卻出現多次的婚姻危機。(美聯社)
蓋茲與梅琳達，兩人經營全世界規模最大的慈善事業；眾人稱羨的模範夫妻，卻出現多次的婚姻危機。(美聯社)

名人八卦新聞網站「TMZ」3日取得梅琳達‧蓋茲(Melinda Gates)提出的離婚協議文件，內容表述這段婚姻「已破裂到難以挽回程度」(irretrievably broken)，協請法官根據另一份合約的日期裁決離婚；這份合約並未含在離婚聲請文件中，但顯然已提早簽署並付諸實行。

梅琳達怨：婚姻生活有時非常辛苦

梅琳達2019年受訪時便透露，她與微軟共同創辦人比爾‧蓋茲(Bill Gates)的婚姻生活有時候「非常辛苦」。

TMZ報導，蓋茲的離婚文件強調兩人沒有婚前協議(prenup，即prenuptial agreement)；根據聲請文件，唯一附屬的成文紙本協議內容是分居協議。

梅琳達並未要求任何離婚贍養費，這點並不令人意外；文件寫道，希望將裁決時間訂在2022年4月，但此案肯定不用開庭就能落幕。

根據5月3日提交法院的離婚文件，是梅琳達具名提出離婚。(取自法院文書)
根據5月3日提交法院的離婚文件，是梅琳達具名提出離婚。(取自法院文書)

梅琳達與蓋茲2019年慶祝兩人結縭25周年，接受倫敦「周日泰晤士報」(The Sunday Times)訪問時說：「我們曾經有過兩人都能對許多事情開懷大笑的時刻，但也有些日子真的很困難，讓我不禁反思『我做得到嗎？』」

比爾難題：難以平衡工作與家庭

蓋茲夫婦面臨的一大問題是比爾難以平衡工作與家庭生活，梅琳達記得有次動怒是因為她忙著打理三個孩子，準備開車出門，蓋茲未幫忙且沈迷在一本有關英國前首相邱吉爾(Winston Churchill)的書。

梅琳達表示，耐心是維持夫妻關係的關鍵，無論這段關係是否沉浮波折，但兩人婚前就已面臨蓋茲工作時間超長的問題；蓋茲曾經有五年的時間，每天工作16小時。

梅琳達說：「當他難以決定是否結婚時，他很清楚，那跟我沒關係，而是攸關『他能否平衡工作與家庭生活？』

梅琳達說，蓋茲「需要一點(工作與生活平衡的)訓練，他也會這麼說。」

消息人士透露，蓋茲夫婦過去幾年面臨許多婚姻關係的挑戰，兩人關係多次逼近崩潰的臨界點，但他們都努力地維繫關係。

蓋茲決定退出微軟(Microsoft)和波克夏公司(Berkshire Hathaway)董事會，也是為了有更多時間陪伴家人；波克夏公司是「股神」巴菲特(Warren Buffett)的公司之一。

54歲的梅琳達是富比世排名第六的權勢女性，但也被譽為慈善界最有權力的女性，她曾在宣傳個人回憶錄時論及在微軟工作初期，曾於一場數學比賽中打敗比爾。

微軟 波克夏 富比世

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