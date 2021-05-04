蓋茲離婚╱愛的基金會 近500億資產何去何從

蓋茲夫婦慈善事業遍及全球。圖為兩人2003年在南非津巴布韋，與瘧疾防治中心的嬰兒。(歐新社)

微軟 (Microsoft)65歲共同創辦人比爾．蓋茲(Bill Gates)及56歲妻子梅琳達．蓋茲(Melinda Gates)3日宣布離婚，他們兩人在2000年創辦的「比爾與梅琳達蓋茲基金會」(Bill and Melinda Gates Foundation)今後何去何從，備受關注。

成立21年來，「比爾與梅琳達蓋茲基金會」為全球各地研究、慈善工作提供資金，其中包括某些世界最貧窮的國家。根據財報紀錄，資產將近500億元的「比爾與梅琳達蓋茲基金會」，過去20年來為全世界規模最大的私人慈善組織，投注以十億計數的善款，推動全球健康、研究、教育等議題，也提供經費對抗氣候變遷及新冠病毒疫情。

統計顯示，在2018年至2018年間，總部位於西雅圖的「比爾與梅琳達蓋茲基金會」每年都捐出50億元贊助經費。蓋茲夫妻都擔任基金會共同主席(co-chairs)。「股神」巴菲特(Warren Buffett)為基金會董事，基金會執行長為蘇茲曼(Mark Suzman)。

蓋茲夫妻在3日的離婚聲明中寫道，未來對於慈善任務將持續合作。比爾‧蓋茲目前身價估計達1300億元。他在2008年卸下領導微軟的工作，改而把時間花在基金會事務。

「比爾與梅琳達蓋茲基金會」3日也發表聲明指出，比爾．蓋茲及梅琳達．蓋茲都將持續擔任基金會共同主席及董事。聲明中指出：「他們的角色或基金會組織都沒有改變的打算。」

國家廣播公司(NBC)分析，目前無法確認的是，蓋茲夫妻今後是否將在「比爾與梅琳達蓋茲基金會」之外，各自成立私人慈善機構。

慈善組織新聞網站「慈善內部」(Inside Philanthropy)創辦人兼主編卡拉漢(David Callahan)說，蓋茲夫妻有很多金錢可以分配，「就算梅琳達只分到其中一小部分，也足以讓她另起爐灶，成為實力可觀的慈善家」。

過去幾個月裡，「比爾與梅琳達蓋茲基金會」總共投入17億5000萬元經費，協助加速研發新冠病毒檢測、治療及疫苗 以及後續配送。其中有490萬補助款是在2020年11月提供給德國廠商BioNTech，BioNTech與美國 藥廠輝瑞(Pfizer)研發，採用「信使RNA」(mRNA)技術的疫苗，是第一款獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)緊急使用授權的新冠疫苗。