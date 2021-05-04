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股神接班人 巴菲特欽定阿貝爾接棒

編譯洪毅╱綜合3日電
波克夏執行長巴菲特(右圖)3日告訴CNBC，若他卸任，主管波克夏非保險事業的副董事長阿貝爾(左圖)是他可能的繼任人選。(美聯社)
波克夏執行長巴菲特(右圖)3日告訴CNBC，若他卸任，主管波克夏非保險事業的副董事長阿貝爾(左圖)是他可能的繼任人選。(美聯社)

現年90歲的「股神」巴菲特(Warren Buffett)明確表態，如果自己「遇到任何事情」之時，其擁有的控股公司「波克夏海瑟威」(Berkshire Hathaway)執行長一職，將由副董事長阿貝爾(Greg Abel)接任。

巴菲特3日接受「全國廣播公司商業頻道」(CNBC)訪問時表示，若他「遇到任何事情」，則掌管波克夏海瑟威90多間非保險業務子公司的副董事長阿貝爾將接下執行長職務，若阿貝爾因故無法任職，則由負責包括Geico等保險業務的副董事長詹恩(Ajit Jain)接任。

巴菲特過去對接班事務往往三緘其口，只提過希望接班人能長期領導波克夏海瑟威，也說無退休計畫；不過日前的股東大會上，巴菲特的重要夥伴、波克夏海瑟威副董事長孟格(Charlie Munger)透露接班人將是阿貝爾的消息。

在股東大會上談及捍衛企業文化及前景的重要性時，巴菲特表示，除非公司擁有正確的企業文化，否則像波克夏海瑟威這樣極度分散的營運模式是不可行的；而孟格的回答是：「但是我們有這樣的文化，而阿貝爾將會繼續守護」。

金融機構Edward Jones分析師夏那漢(Jim Shanahan)表示，阿貝爾接掌波克夏海瑟威「並不意外」且令人「倍感欣慰」；投研公司CFRA Research分析師塞弗特(Cathy Seifert)則表示，目前外界很難評估阿貝爾的領導風格，因為他只在最近兩次股東大會上公開露面過。

波克夏海瑟威早已存在一個構想，即巴菲特離開公司後，其負責的工作將分為三塊：負責資本配置及公司營運的執行長，負責股票投資組合的投資經理，以及單獨的董事長職務。

巴菲特早前已任命兩名投資經理，以襄助投資組合事宜，也曾透露董事長一職可能由其長子、波克夏海瑟威董事霍華·巴菲特(Howard Buffett)接任。

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