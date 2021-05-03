全美接種逾2.4億劑 確診、住院、死亡全明顯下降

圖為在紐約市，市民出示接種卡，就可獲得免費大麻菸、啤酒等獎勵。(美聯社)

全美疫情 出現轉機，在疫苗 接種計畫的助攻下，新冠肺炎的新增確診案例、住院率和死亡率都出現明顯下降；根據聯邦疾病防治中心 (CDC)的最新統計指出，國內疫苗接種量已超過2.4億劑，至少1.4億人完成一劑疫苗的接種，而完成全部疫苗接種的人數也達到1億人以上。

根據全國廣播公司商業頻道(CNBC)報導，透過約翰霍普金斯大學(JHU)的新冠病例統計進行分析後，截至1日的連續七天平均單日新增確診數量與前一周相比減少近17%，更是從去年10月以來首次下降至5萬人以下。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長高特里布(Scott Gottlieb)2日接受「哥倫比亞廣播公司」(CBS)訪問時樂觀表示：「美國的狀況正逐漸改善，我認為未來幾周新增案例的數量將會大幅減少」，暗示今年夏天將緩和許多。

根據CDC的數據，截至1日上午已接種2億4346萬3471劑的疫苗，超過1億4623萬人至少接種一劑疫苗，占比超過43%，1億342萬人以上完成兩劑疫苗接種。

高特里布還列舉疫情最嚴重的城市之一舊金山為例，「該市約71%的人口已接種至少一劑疫苗，47%完成接種，單日新增案例更是大幅減少許多，這很大一部份必須歸功於疫苗。」

全美接種人數再創新高，已接種2.4劑疫苗。各州都用不同辦法宣導民眾接種。(美聯社)

然而，最近幾周的疫苗接種率開始有趨緩的跡象，專家估計這是因為欲接種疫苗者都已接種至少一劑疫苗；以阿肯色州為例，疫苗接種率還低於全國，僅三分之一的州民接種至少一劑疫苗。

不過高特里布認為持續接種仍可幫助疫情得到控制，他強調：「接種率在未來幾周將持續減緩，但我們會繼續努力擴大範圍。」

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)也在30日呼籲：「目前最重要的就是接種疫苗，如果你接種的是兩劑疫苗，也請確保你沒漏掉第二劑。」

對公衛官員來說，目前最大的挑戰是如何讓那些對疫苗抱有質疑的民眾接種；密西根州官員就透過威脅利誘的方式，以「提升疫苗接種率，增加開放活動」的標語吸引民眾，密州公衛官員佩瑟爾(Eric Pessell)說：「如果你是抱著『讓我們再等看看吧』的心態，我想我們已經看夠多了。」