未配合CDC指南？幕僚：拜登戶外續戴口罩是「習慣」

雖說CDC建議打完疫苗者，在有條件情況下不必戴口罩，但幕僚建議拜登出於習慣，在戶外仍戴口罩。圖為拜登與第一夫人吉兒上月底參加美鐵50周年紀念活動時仍戴口罩。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC )日前宣布，已完整接種疫苗的人，在室外通風場所或與親戚朋友小規模聚會時，可不必戴口罩，但若前往大型聚會、人潮擁擠的地方，仍應戴口罩以避免「低機率，但可能」的感染。不過，作為已完整接種新冠疫苗的防疫 高級官員，拜登 總統近期在公開場合出現時，仍然戴口罩，於是有人質疑，究竟是總統太神經質、沒有配合CDC防疫指南，還是CDC根本沒說實話？

拜登總統近期公開露面時，即使只有自己一人，仍會戴口罩。例如4月27日他與CDC官員在白宮草坪上，討論鬆綁口罩政策時，就被記者拍到全程戴口罩。但是，拜登已完整接種疫苗，聚會場所又在戶外，且與會人士不多。因此依據CDC的防疫指南，拜登可以不用戴口罩。就有公衛專家質疑，總統繼續戴口罩是否公然違反CDC建議。

白宮高級顧問雅妮塔‧鄧恩(Anita Dunn)接受有線電視新聞網(CNN)採訪時指出，她自己本人外出時也會戴上口罩，因為經過一年的「防疫新生活」，戴口罩已經成為一種習慣。鄧恩說：「雖然CDC表示完整接種疫苗的人小規模聚會不用戴口罩，但我已經習慣了。」言外之意，拜登總統繼續戴口罩，是出於「習慣」。

雖說CDC已建議打完疫苗者可以有條件情況下，不必戴口，但拜登總統幕僚建議拜登出於習慣，在戶外仍戴口罩。圖為拜登總統上月底在費城參加美鐵50周年紀念的戶外活動時仍戴著口罩。(美聯社)

此外，鄧恩也強調，拜登是美國總統，身分特殊，倘若確診或發展成重症勢必引發國家危機。因此，她也向總統建議在戶外仍繼續戴口罩，以作為「額外的」防疫措施。

當CNN主持人問及普通民眾是否也需要額外防疫措施時，鄧恩並未明言需要或不需要，而是強調應聽從CDC的指示。CDC目前的指示是呼籲大眾盡速接種疫苗，因此鄧恩表示：「只要完整接種就能脫下口罩，只有脫下口罩才能回歸正常生活。」