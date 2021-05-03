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多國疫情嚴峻 美卻疫苗過剩 貿易代表戴琪將談分配全球

編譯洪毅／綜合2日電

美國新冠肺炎疫苗接種展開快速，甚至過剩，反觀許多國家疫情仍十分嚴峻，讓聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)砲轟「令人反感」；在外界壓力下，拜登政府團隊官員表示，以貿易代表戴琪(Katherine Tai)領導的團隊，將就疫苗分配、智財權授權等事宜，透過世界貿易組織(WTO)進行討論。

白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)2日在哥倫比亞廣播公司(CBS)節目「面對全國」(Face the Nation)表示，戴琪正準備就疫苗分配、智財權授權、更廣泛的共享等方面，透過WTO進行討論。

國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)則在美國廣播公司(ABC)節目「本周」(This Week)表示，政府相信，藥廠應當以適切的規模生產疫苗，並以成本價計價，讓全世界所有人都能無障礙地接種疫苗。

柯連恩及蘇利文均表示，政府未來會對外透夠更多有關訊息。

造成全球多國疫苗短缺的最大障礙，就是生產疫苗的專利權；此外，疫苗優先供應美國民眾，甚至已經多到開始供過於求，還囤積大量政府根本還沒批准使用的英國阿斯特捷利康藥廠(AZ)的新冠疫苗。讓政府受到批評，面臨包含民主黨籍國會議員在內，以及外國政府越來越大的壓力，認為應該豁免專利權，才能讓開發中國家自行生產疫苗。

參議員桑德斯就在國家廣播公司(NBC)節目「會見新聞界」(Meet the Press)表示，富國大量接種疫苗，數十億窮國民眾卻不可得，在道義上「令人反感」；桑德斯表示，在數百萬劑生命危在旦夕的時候，政府就應當要求藥廠授權其他國家，以生產窮國「迫切需要」的疫苗。

目前疫情極為嚴峻的國家為印度；柯連恩表示，美國已經向印度派送可立即生產2000萬劑疫苗所需的原料。

疫苗 美國 桑德斯

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