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1張圖：全美3238萬人確診 完成接種者破1億

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維持低確診+高接種 美國7月前可「全面開放」

編譯郭宣含／綜合1日電
美國疫情隨著接種疫苗人數增加，而有逐漸舒緩跡象，但印度與巴西兩個人口大國，疫惰卻變得越來越嚴重。圖為佛州邁阿密市一位年輕人接受疫苗注射。(Getty Images)
美國疫情隨著接種疫苗人數增加，而有逐漸舒緩跡象，但印度與巴西兩個人口大國，疫惰卻變得越來越嚴重。圖為佛州邁阿密市一位年輕人接受疫苗注射。(Getty Images)

美國國內的新冠疫情正在趨緩，華盛頓大學「衛生指標與評估研究所」(IHME)最新模型指出，如果繼續接種與防疫宣導，染疫病歿人數會減少，但在8月1日前總人數仍有近60萬人染疫病歿；另方面，雖然全美逾1億人已接種完疫苗，雖尚遠不及群體免疫程度，但若維持低確診率和高接種率，美國有望於7月1日國慶日前全面開放。

由於美國新冠疫苗擴大接種，加上未來90天英國變種病毒持續擴散，IHME最新預測是到8月1日前，全美估有59.9萬人染疫病歿，稍低於上周至少60萬2723人的預測；但另一方面，全球疫情在印度和南美國家的驅動下則持續升溫。

普遍戴罩 病歿數能少2萬

IHME指出，若戴口罩頻率下降且民眾移動增加，最糟情況是屆時估有61萬7711人病歿；反之，若全美普遍戴口罩，8月1日病歿人數估為59萬3938人。

根據約翰霍普金斯大學1日數據，全球新冠肺炎染疫1億5174萬8334例，病歿318萬7854人；美國染疫3238萬9441例，病歿57萬6722人。

IHME表示，相對上次預測時新冠病毒在34州傳播，目前病毒持續在11州傳播，尤其是俄亥俄州；「單日新增確診與病歿人數持續下降，這表示儘管英國變種病毒廣傳，但擴大疫苗接種和季節因素正持續趨緩疫情。」

CDC1日數據，全美已逾1億人(31.2%總人口)完成疫苗接種，寫下一大抗疫里程碑；全美逾1億4623萬人(44%總人口)至少接種一劑疫苗。

布朗大學公共衛生學院院長加哈(Ashish Jha)表示：「我想我們可以自信宣布，最糟情況已過去。」不過他也提醒，此樂觀前景的唯一威脅就是新冠變種病毒持續擴散，這也凸顯擴大疫苗接種至關重要。

群體免疫 仍是漫漫長路

全國過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)表示，雖然疫苗接種寫下里程碑，但美國要達到70%至85%總人口接種完畢的群體免疫程度，尚有漫漫長路。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)30日表示，若能繼續維持低死亡率和高接種率的趨勢，美國可望在7月1日完全開放。

美國疫情隨著接種疫苗人數增加，而有逐漸舒緩跡象，但印度與巴西兩個人口大國，疫惰卻...
美國疫情隨著接種疫苗人數增加，而有逐漸舒緩跡象，但印度與巴西兩個人口大國，疫惰卻變得越來越嚴重。圖為一位印度患者1日在路邊搭建的治療站接受氧氣治療。(Getty Images)

印度失控 南美也不樂觀

相較之下，全球在過去兩周新增確診案例超過1月初高峰，單日平均新增確診逾80萬例，而且此情況已持續一周多；全球新增確診主要來自印度，過去一個月印度疫情逼近失控，且無緩解之象。

目前印度佔全球逾40%的確診案例，單日平均新增逾3000人病歿；印度第二波疫情更嚴重，該國實施全球前幾大嚴格的封鎖後放寬限制，部分政治人物近幾周選舉造勢，全國新增確診大增，醫院人滿為患，焚化爐更全天運作。

南美疫情也不樂觀，目前烏拉圭人均死亡率居全球之冠，平均單日新增近3000人確診；截至4月29日，巴西、祕魯、阿根廷、哥倫比亞等國在全球人均死亡率中名列前茅；巴西低估病毒威脅，禍及鄰國；哥倫比亞則預期會有第四和第五波疫情。

美國疫情隨著接種疫苗人數增加，而有逐漸舒緩跡象，但印度與巴西兩個人口大國，疫惰卻...
美國疫情隨著接種疫苗人數增加，而有逐漸舒緩跡象，但印度與巴西兩個人口大國，疫惰卻變得越來越嚴重。圖為一位印度患者1日在路邊搭建的治療站接受氧氣治療。(Getty Images)

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