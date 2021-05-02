加速接種 疫苗站直接搬到夜店門口

疫苗接種將主動出擊，在加油站等地設點。(Getty Images)

隨著疫苗 接種資格擴大，全美所有16歲以上成人現在均可免費接種新冠疫苗；雖然接種人口愈來愈多，但接種的速度卻漸趨下降。除了一部份人因健康或宗教因素拒絕接種外，也有很多人因往來注射站交通不易而未能接種；現在有醫生針對這群國民主動出擊，直接將疫苗帶往偏鄉。

北卡羅來納州 醫師凱倫‧史密斯(Karen Smith)表示，3月底她到該州霍克郡(Hoke County)自由教堂(Freedom Chapel)為民眾施打疫苗時，反應相當熱烈；然而，4月10日再到同一地點時，來的民眾卻寥寥無幾。

史密斯指出，霍克郡只有14%的人口已完成雙劑疫苗注射，不僅落後全國平均的31%，更是全州第二低的郡；她推測，由於未接種人口仍占大多數，因此當天人這麼少，不是因為「前兩周都接種過」，而是因為「沒辦法來」。

史密斯於是聯絡各個可能有未接種人口的公司，希望他們允許自己直接在那裡設置注射站，然後帶著疫苗前往當地的家禽工廠、便利商店等地方，為工廠工人及社區民眾施打疫苗；也確定很多沒去自由教堂接種的人是沒辦法去。

史密斯的做法正是政府現在要提高疫苗接種率的做法之一，從過去的定點疫苗注射站，到現在帶著疫苗挨家挨戶跑，目的就是要把疫苗的觸角深植社區的每一個角落，例如路易斯安納州 巴頓魯治(Baton Rouge)的衛生官員，就直接把疫苗搬到夜店門口。

凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)表示，病毒雖然不分種族，但數據上卻顯示和白人相比，非裔與西裔民眾面對疫情更形脆弱。雖然這兩個種族現在對「疫苗」的不信任已顯著下降，但由於交通工具、網路使用的缺乏，再加上長期以來對「醫療體系」的不信任，使得這兩個族裔的確診率較高、接種率較低。

衛生官員建議，除了把疫苗直接帶進社區外，官員也應與當地民眾信任的團體合作宣傳疫苗；例如特區的衛生官員，就與東南網球學習中心(SETLC)合作，除了直接在SETLC設置注射站外，也運用它的影響力說服球友接種。