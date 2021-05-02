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疫情狂燒…印度單日確診飆破40萬 佛奇建議「封國」

編譯中心╱綜合1日電
印度新冠疫情嚴重，日增40多萬例確診，創世界新高。圖為上周印度大城孟買市，居民排隊等候接種疫苗。(美聯社)
印度新冠疫情嚴重，日增40多萬例確診，創世界新高。圖為上周印度大城孟買市，居民排隊等候接種疫苗。(美聯社)

印度1日新增確診新冠病例突破40萬例，刷新全球單日新增病例紀錄，是全球首個單日破40萬的國家；美國國家過敏與傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)等專家建議印度封鎖幾周；印度則宣布開放18歲及以上成年人接種疫苗，但外界憂心將加劇全球疫苗短缺。

1日新增40萬8331例後，印度累計病例達到1915萬，單日死亡人數也增加3500多人，累計死亡超過21萬。在過去十天，印度有九天的單日新增病例連續刷新世界紀錄。整個4月，印度處於疫情急速惡化階段，一個月就增加693萬餘例。

雖然印度許多省市採取全省封鎖、部分封城或宵禁等政策，但中央及地方政府都擔心會重創經濟；加上印度政府容許舉辦大型選舉集會和宗教活動，印度民眾常不遵守防疫規定，執法也不力，導致疫情持續惡化。

佛奇接受「印度快報」(Indian Express)專訪時說，沒有人喜歡整個國家封鎖，也許全面封鎖六個月會產生問題，但如果印度只進行幾個星期的全國封鎖，對疫情可能產生重大影響。佛奇說，在印度全國封鎖期間，政府可獲取氧氣、藥物和個人防護裝備。

此外，佛奇認為，印度政府要盡可能為更多民眾接種疫苗，他聽聞迄今印度僅有2%的人口接種疫苗，這樣的接種比例還有很長的路要走。佛奇建議印度快速提高疫苗產量，鼓勵企業集體接種疫苗。

佛奇還建議印度動員部隊配送疫苗，並組織應急小組制定如何獲取氧氣的計畫，同時建立類似野戰醫院的緊急臨時醫院來照顧病患。

印度今年1月先對醫護人員和第一線工作人員施打疫苗，3月1日開放60歲以上及45歲以上罹患糖尿病等綜合症高危險群民眾接種疫苗，4月1日起開放45歲以上民眾接種疫苗，1日起開放18歲至44歲的成年人接種疫苗。

美聯社報導，印度開放所有成年人接種疫苗，對疫苗的需求將更加急迫，這勢必會影響到印度給世界其它國家提供疫苗的數量，從而導致全球疫苗短缺問題更加嚴重。

印度 疫苗 佛奇

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