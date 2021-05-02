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「人們渴望放鬆」 防疫限制放寬 賭城觀光回溫

編譯徐薏茹╱綜合1日電
疫情舒緩，有的州出現報復性消費，例如消寂一年的賭城拉斯維加斯的遊客近日有回溫趨勢，接客率容許到80%，社交安全距離也縮到三呎。(美聯社)
疫情舒緩，有的州出現報復性消費，例如消寂一年的賭城拉斯維加斯的遊客近日有回溫趨勢，接客率容許到80%，社交安全距離也縮到三呎。(美聯社)

賭城拉斯維加斯近來漸漸恢復生機，3月中旬在官方健康指導方針之下，賭場的人數容納比率從35%提升到50%，本周末再度放寬限制，允許提升至80%，更多的遊客到賭城尋樂，不過仍需維持社交距離及配戴口罩；該州也預計於6月解除大多數限制。

曾擔任賭場高層的費德曼(Alan Feldman)說：「人們只是渴望到某個地方放鬆一下。」據他觀察，首批到達的賭城的為60歲以上且已接種疫苗的遊客。

分析師表示，被壓抑已久的需求、旅館空房多、和1400元的紓困金等因素是促成賭城觀光回溫的主要原因，且春末夏初是過往國內休閒旅遊的旺季。

3月全州賭場賭客贏得的錢總共高達10億元，是八年來單月份最佳紀錄，大部分來自賭城大道(Las Vegas Strip)。

拉斯維加斯會展與觀光推廣局(LVCVA)近來發起新的宣傳活動，希望推動回歸疫情前的正常生活，3月總計有超過220萬名旅客；去年3月中到6月初賭場因疫情關閉，令內華達州4月的失業率飆升超過30%，高於其他州，目前該州的失業率為8.1%。

分析師指出，3月遊客大幅增加還要歸功於接種疫苗人口增加、正逢春假和NCAA一級男子籃球錦標賽賽季等原因。

目前餐廳可開放80%的容納量，賭場的俱樂部及夜店也已准許開放，但在社區疫苗接種率達到標準以前，特定的舞池仍須保持關閉。

克拉克縣(Clark County)計畫等60%符合資格的居民接種完第一劑疫苗後就准許賭場和各生意場所100%開放。

內華達州州長西蘇拉克(Steve Sisolak)訂定目標，預計在6月1日前解除全州幾乎所有的新冠疫情限制，口罩令則是無限期保留。

拉斯維加斯目前有至少50個表演秀已經恢復演出，包括魔術大師大衞考柏菲(David Copperfield)的表演秀、Fantasy revue等。

而在衛生部門逐一審查安全計畫後，人數超過2萬人的大型活動也將得以重新開放。

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