印度疫情失控 美頒旅客禁令：過去14天訪印者4日起不准來美

美國將從4日起限制來自印度的旅客；圖為有印度血統的副總統賀錦麗，30日在肯塔基州受訪時談限制印度旅客來美。(Getty Images)

由於印度 新冠確診病例暴增，美國30日依聯邦疾病防治中心(CDC)建議，自4日起限制來自印度的旅客，也禁止過去14天到訪印度的多數外國人入境美國，但合法永久居民、美國公民 的伴侶與近親等人則不在此列。

美國新冠新增確診與病歿人數逐步下降，而且每天有數百萬人接種疫苗之際，印度的疫情 卻失控，出現前所未見的大量新增確診病例與變種病毒；印度28日與29日單日新增病歿人數屢創紀錄，根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)數據，印度平均單日病歿人數約3050人，但實際數字可能更高。

印度過去一周平均單日新增約35萬7000例，比前一周平均高出約26%。

根據約翰霍普金斯大學30日數據，自疫情爆發以來，印度新冠肺炎確診逾1876萬人，僅次於美國，且有20萬8330人病歿；印度30日新增確診38萬6452例、3498人病亡，再創新高。

國務院已將印度的旅行建議列為最嚴重第四級「請勿前往」，白宮新禁令將使美國對印度的警戒再度升高。

新禁令預計不涵蓋航班，目前唯有聯合航空(UA)和印度航空(Air India)提供美國與印度直飛航班；聯合航空(UA)是唯一提供此服務的美國大型航空公司，單日有四架往返印度的班機；根據全球航空數據公司Cirium，印度航空(Air India)4月每天有三到六個直飛航班，5月可能縮減至約四個直飛航班。

拜登總統在簽署的公告中指出：「CDC根據公衛與科學專家的研究予以建議，這些變種病毒的特點令人憂心，病毒可能更容易傳播，還可能降低部分疫苗的保護力。」

拜登表示，CDC的結論要採取預防措施，保護公眾健康免於暴露於來自印度旅客的風險。

拜登26日曾與印度總理莫迪(Narendra Modi)談論印度日益惡化的公衛危機，並表示即刻提供協助；美國本周也已開始運送病毒快篩和協助印度自產疫苗的原料等抗疫物資到印度；CDC公衛專家團隊也擬在近日前往印度，協助印度公衛官員減緩病毒擴散速度。

具印度血統的副總統賀錦麗表示，印度疫情是「莫大悲劇」；她也說禁令消息公開後，她還未與住在印度的親屬連絡；但她強調美國與印度數十年來保持友好關係，美國將協助減緩印度疫情。

白宮先等待CDC建議，才進一步限制印度旅遊，白宮指出，美國早就要求所有國際旅客須持病毒陰性檢測報告並配合隔離才能入境。

目前美國也對其他曾是或現為疫情熱點區的國家實施旅遊禁令，包括中國、伊朗、歐盟、英國、愛爾蘭、巴西和南非。

儘管美國擴大對印度的疫情援助，並允許部分外交官家人返回美國，但其他面向的關係交流則不受影響；白宮宣布新旅遊禁令前，國務院批准逾24億元的印度軍售案。