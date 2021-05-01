拜登推動疫苗百天後 擴大接種、變種病毒成新挑戰

拜登政府推動新冠疫苗已逾百日，說服尚未接種疫苗的民眾是新的課題。圖為副總統賀錦麗日前在馬里蘭州探訪一個疫苗站。(Getty Images)

美國新冠肺炎疫苗 接種再達新的里程碑，白宮新冠疫情 協調官齊安茲(Jeff Zients)4月30日表示，全國「完全接種」(Fully vaccinated)民眾已突破1億人；不過拜登政府接下來仍有數項挑戰，包括擴大接種民眾，還有如何應對海外嚴峻疫情等，尤其是印度 。

除嬌生疫苗外，當前其他疫苗至少需接種二劑才算「完全接種」；齊安茲30日表示，目前美國完成配送3億劑疫苗、2.2億劑已接種，已完全接種的民眾，從3月底的5500萬人、到現在突破1億人，相當於全國40%的成年民眾，是疫苗接種的「重大進展」，讓前景「充滿希望」。

不過拜登政府目前仍有數項挑戰，首先是如何擴大接種民眾，包括不願接種者眾，以及是否擴大接種民眾年齡層等；再來是如印度等地疫情十分嚴峻，除了如何避免波及美國外，政府應伸出援手的呼聲亦愈發強烈。

由於接受疫苗的民眾陸續完成接種，疫苗需求下滑，4月13日每日接種達到338萬劑的高峰後，當月29日已下滑到260萬劑；公衛專家推估，至少要75%至80%的民眾完成接種，才能達到「群體免疫」，因此愛阿華州雷諾茲(Kim Reynolds)近日曾表示，對疫苗的猶豫已成了「真切的議題」。

援助印度等國的呼聲亦愈發強烈，參院議員曼欽(Joe Manchin)、桑德斯(Bernie Sanders)等曾要求政府暫時豁免智財權，讓開發中國家自行生產疫苗；此外，雖然目前疫苗對在印度肆虐的變種病毒有防禦力，但公衛專家示警，其高度傳染力仍可能對美國造成風險。

如何把關邊境，與印度等國的商旅往來；又考慮到當地疫情肆虐，如何確保國內民眾持續完成接種，以及援助國外，緩解當地疫情，成為拜登政府複雜交織的難題。

齊安茲30日表示，政府人員將持續增進外界對疫苗的信心。白宮日前也表示，會補貼企業帶薪假以激勵民眾接種；此外，政府也將在疫苗上資助全球40億元及6000萬劑疫苗，並提供印度緊急物資等。