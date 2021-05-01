大眾運輸強制戴口罩 運輸安全管理局：延長到9月13日

乘坐公共交通的乘客必須配戴口罩的規定，聯邦運輸安全管理局(TSA)4月30日宣布延長至9月13日。圖為邁阿密國際機場。(Getty Images)

運輸安全管理局(Transportation Security Administration，TSA)30日宣布延長戴口罩令至9月13日，民眾凡搭乘大眾運輸工具期間、以及在機場或月台等公共空間等候時，都需要強制戴上口罩；除了兩歲以下的兒童或特定身體健康因素而無法戴口罩者可豁免，違者將面臨250元至1500元的罰款。

TSA要求民眾在「登機及登車期間、下機及下車，還有搭乘各種大眾運輸工具前往美國任一處旅行的期間」都必須遵守口罩命令，也包括「進出轉運中心和任何提供美國境內交通服務的站點」。

據TSA資深官員拉喬伊(Darby LaJoye)表示：「口罩命令是為了減低民眾在搭乘大眾運輸工具時傳播新冠病毒的風險，儘管目前國內有將近一半的成人都已完成至少一劑疫苗 的接種，但口罩仍是我們防疫 的重要工具。」

根據聯邦疾病防治中心(CDC )本周更新的防疫規定，已完成疫苗接種的人無須在戶外戴口罩，但人群擁擠的地方除外；而TSA的口罩命令仍包含已完成疫苗接種的人；拉喬伊說：「我們將持續和CDC合作，評估政策執行的必要性。」

該命令也要求各運輸單位必須確保口罩命令確實執行，且「盡可能在一開始就驅離拒絕服從規定的人」；除了TSA，聯邦政府、州或地方層級的執法單位，皆有權執行這項命令。

事實上，拜登總統就職第一天就下令，民眾搭乘大眾運輸工具需強制配戴口罩，而TSA於2月1日正式執行；當初預計到5月11日結束，但TSA官員強調，口罩命令的延長與CDC的最新防疫指示一致；不過有關口罩命令的執行，CDC並未建議任何截止日期。

空服員協會(Association of Flight Attendants-CWA)主席莎拉‧尼爾森(Sara Nelson)說：「在我們堅持努力之下，疫情終於逐漸得到控制，因此持續遵守口罩命令才能確保乘客和機組人員的安全。」