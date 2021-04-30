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最富有1%提升最高所得稅率…門檻敲定 「拜登承諾未變」

記者顏伶如／綜合報導
白宮說明加稅標準。（新華社）
白宮說明加稅標準。（新華社）

白宮官員表示，拜登總統「美國家庭計畫」(American Families Plan)提議的富人加稅，收入最高納稅人所得稅稅率將從37%調高到39.6%，恢復到川普政府為富人減稅之前的標準，適用對象為年收入超過45萬3000元的個人，或夫妻合併報稅收入超過50萬9000元的家庭。

拜登在2020年選舉期間多次承諾，不對年收入40萬元以下的納稅人加稅；白宮官員28日晚間對Axios新聞網站指出，白宮目前的提案與拜登競選政見相符，將把最高收入者的所得稅稅率，調回2017年之前的原有標準，「適用對象是不到1%的美國民眾，也就是收入排行榜最頂尖者」。

官員指出，2022年度裡，以2017年之前的稅率計算，適用最高所得稅率者為年收入約45萬2700元的民眾，或者夫妻合併報稅家庭年收入50萬9300元。

官員表示，對於夫妻合併報稅年收入不到50萬9300元的民眾來說，「報稅時連一塊錢的加稅都不會出現」。

拜登多次提出「年收入40萬元以下不會加稅」，過去這段期間以來，白宮卻無法具體說明40萬元年收入究竟為個人收入或夫妻合併收入；最近幾周，白宮曾說40萬元年收入適用於個人及夫妻合併報稅，結果引發某些保守派組織批評拜登發言有誤導之嫌，因為配偶各自年收入不到40萬元，相加起來卻可能超過40萬元，成為加稅目標。

白宮官員說，拜登的承諾並未改變，美國民眾不管是個人或夫妻合併報稅，只要年收入低於40萬元，「連一塊錢加稅都不會看到」；官員表示，位於收入排行榜最頂端的美國人，年收入其實遠遠超過40萬元。

2017年，也就是川普稅減政策實施之前的最後一年，適用39.6%所得稅率者為個人應稅收入(taxable income)超過41萬8400元，或夫妻合併應稅收入超過47萬700元；稅收級距(tax bracket)的標準，每年隨通貨膨脹而調整。

2021年所得稅目前最高稅率是37%，適用對象為個人年收入52萬3600元以上，或夫妻合併收入62萬8300萬元以上。

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)分析，拜登提出的稅率以及適用對象的年收入標準，最後是否將通過立法，目前仍無法確定；某些民主黨國會議員對拜登的富人加稅細節，可能也有意見。

拜登 白宮 報稅

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