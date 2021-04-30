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仇恨犯罪？加州奧克蘭華埠領袖遭人從後擊頭

史上最長戰事 撤軍阿富汗 美國贏了嗎？

記者莊蕙嘉／綜合報導
一輛美軍裝甲車在阿富汗瓦達克省撞到爆裂物，導致多名士兵受傷，等待直升機前來救援。（美聯社）
一輛美軍裝甲車在阿富汗瓦達克省撞到爆裂物，導致多名士兵受傷，等待直升機前來救援。（美聯社）

拜登總統宣布，美國自5月1日起逐步撤離駐阿富汗的2500名美軍，在九一一事件屆滿20周年前完成撤軍，為這場耗時近20年、美國史上最久的戰爭畫下句點。

反恐戰爭 耗時近20年 

這場阿富汗戰爭源於2001年9月11日，凱達組織對美國發動恐攻，劫持客機對紐約世貿雙塔及國防部五角大廈自殺攻擊，飛機撞向雙塔的畫面震撼全球；美國政府要求當時控制阿富汗政府的神學士組織，交出藏匿在該國的凱達首腦賓拉登，但遭拒絕。

接著，美國和英國與反神學士團體「北方聯盟」合作，推翻神學士政權，揭開反恐戰爭序幕。

左手拿槍 右手和談 一名神學士民兵一手持槍，一手拿棍驅趕逗留在阿富汗與巴基斯坦邊...
左手拿槍 右手和談 一名神學士民兵一手持槍，一手拿棍驅趕逗留在阿富汗與巴基斯坦邊界的民眾。（法新社）

除了美國，北約和聯合國部隊也加入攻打神學士與凱達的行列；2015年7月，阿富汗政府和神學士在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行會談，是雙方首次正式談判，但無具體成果。經過2019年的數輪談判後，美國政府去年2月和神學士在卡達首都多哈簽署協議，美國允諾自阿富汗撤軍，同時神學士必須保證清剿境內恐怖組織，並且和阿富汗政府談定和平協議。

美國希望神學士能參加4月24日至5月4日於土耳其舉行的和平會談，促成神學士和阿富汗政府達成權力共享的和平協議；但神學士堅持，在外國軍隊撤離阿富汗前，不會參加任何會議。

到9月11日那一天，美國在阿富汗的這場戰爭將畫下句點，歷時近20年，比越戰還長一些。

折損超過2300名美軍

美國和盟軍在阿富汗戰爭中究竟算不算獲得勝利？很難一語斷定。英國廣播公司報導，根據高級安全官員的看法，自美軍出兵之後，阿富汗不再出現成功執行的單一國際恐攻事件，從反恐的角度來看，西方部隊或許可說是勝利。

然而，估算阿富汗和西方部隊在這場戰爭中的損失，卻相當驚人；20年戰爭中，美國折損逾2300名軍人，逾2萬名軍人在戰事中受傷，英軍也有超過450人殉職；阿富汗超過6萬名安全部隊人員喪生，死於戰火的平民據信也高達數萬人。

此外，戰爭也讓美國支出1兆美元的高昂費用。

神學士、凱達、IS)仍蠢動

而且，這場戰爭雖把神學士趕出阿富汗政府並縮小他們的控制範圍，卻未能完全消滅恐怖組織；神學士目前仍控制近半的阿富汗領土，凱達及伊斯蘭國(IS)近年也趁著西方逐步縮減駐軍人數，有再起爐灶的跡象。

非政府組織「亞太基金會」國際安全主任戈爾表示，西方撤軍後，「阿富汗可能重返1990年代助長恐怖主義的光景。」

英國國防幕僚長卡特將軍則樂觀認為，國際社會已在阿富汗建立文明社會，這個國家比起20年前已經進步得多，「而且神學士的態度也更開放。」

根據「武裝暴力行動」組織的研究，去年被炸彈炸死的阿富汗民眾人數仍居世界之冠，顯示即使戰爭告一段落，這個國家仍未回復平靜。

阿富汗 美國 英國

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