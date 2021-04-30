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最狂前總統川普：百分之百考慮再選 可能搭檔德桑提斯

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普(右)29日受訪表示，他考慮邀請共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(左)搭檔，在2024年再度競選總統。(美聯社)
前總統川普(右)29日受訪表示，他考慮邀請共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(左)搭檔，在2024年再度競選總統。(美聯社)

前總統川普29日接受福斯新聞網(Fox News)專訪時說，他「百分之百」考慮再選總統，「我覺得我們將非常成功」；他說，民調顯示「所有人都希望我能再選」；至於副手人選，川普則說，可能邀請共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)搭檔。

川普在訪問中也再度批評參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)，說共和黨如果想在2022年期中選舉贏回參院多數席次，就需要新的領導人；川普說，共和黨需要好的領導人，麥康諾表現不佳，應該換掉。

「我們看的是未來，不是過去。」麥康諾接受福斯新聞網(Fox News)訪問時對此回應說「如果你想知道共和黨的未來，請參考南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)昨晚代表共和黨對拜登演說的回應。」

福斯商業新聞網(Fox Business)女主播瑪莉亞‧巴爾帝羅默(Maria Bartiromo)詢問是否有角逐2024年大選的打算，川普迅速回答：「有的，百分之百。」

對於考慮中的搭擋人選，川普說，德桑提斯「是我的朋友」，「他選州長時我幫他背書，他的表現果然一飛沖天，他的州長做得很好」；川普表示，許多人喜愛他與德桑提斯搭擋。

之前媒體報導傳出，德桑提斯有意參加共和黨初選，問鼎2024年總統大選。川普如果找德桑提斯搭當副手，也化解了可能面對的挑戰者。

川普28日接受保守派名嘴邦奇諾(Dan Bongino)播客節目(podcast)訪問時說，2022年期中選舉結束後，將宣布參選2024年大選，而且最快5月初，就將恢復舉辦「讓美國再度偉大」(MAGA)的造勢活動。

川普29日在訪問中也批評副總統賀錦麗身、眾院議長波洛西28日在拜登總統國會演說時全程戴口罩，說「她們兩人看起來都快不能呼吸了」，而波洛西的口罩則是「我所見過最大的」；川普說：「她們真的很愛戴口罩。」

雖然拜登、賀錦麗以及28日在國會演說現場的所有出席者都已打過疫苗，但根據美國疾病防治中心(CDC)防疫指南，民眾處於室內空間應該戴口罩。

川普 共和黨 拜登

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