麥康諾批拜登百日表現令人失望 舒默：不煽動不撒謊就是成就

參院少數黨領袖麥康諾28日在參院發言時，直指拜登上任首百日的表現令人失望，未實現將全國團結在一起的競選承諾。(美聯社)

「團結」是總統拜登 1月20日就職演說的主軸，但執政100天期間的表現顯然未達預期，多項政策及計畫都未獲共和黨支持，只是民主黨藉著在國會兩院多數而強行通過。因此在評價拜登百日政績表現時，參院 兩黨領袖的說法也是兩極化。

參院少數黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell)28日在參院發言時，直指拜登上任首百日的表現令人失望，沒有實現將全國團結在一起的競選承諾。

在多項政策及決定方面，都是由民主黨的多數說了算，包括關閉基石XL(Keystone XL)油管、1兆9000億元的紓困計畫、民主黨領導和推動的H.R. 1「選舉改革法案」、從阿富汗完全撤軍以及對南部邊境無證移民潮的處理等。

麥康諾在發言中說，拜登誓言做「所有美國人的總統」，計畫修補撕裂，然而在上任百日內放棄了以自由為基礎的團結，反而覆蓋了大量的虛假宣傳。

麥康諾指責民主黨人是準備在2022年失去對參、眾兩院控制權之前，通過許多龐大而又花費巨大的政策重點項目。

麥康諾還開足火力，猛轟拜登應對南部無證移民大量湧入的手法，以及推翻川普時代的政策，包括要尋求庇護的無證移民必須在境外等候。他指出，無證移民的激增，有些甚至穿上拜登競選運動的上衣，這無疑說明了拜登的當選是鼓勵更多人試圖越境而至。

麥康諾又把拜登2兆3000億元的基礎設施計畫形容是個大雜燴，將資金用於何處方面誤導了公眾。

麥康諾也抨擊拜登「倉促地全面從阿富汗撤軍」，又說國防開支僅增加1.6％，未能應對俄羅斯及中國軍費日益增長所帶來的競爭。

參院多數黨領袖舒默28日在參院發言時，稱讚拜登總統與前總統川普不同，不煽動分裂、憤怒和種族歧視，不侮辱、貶損他人或不斷撒謊，這正是他上任百日最重要成就。(歐新社)

不過參院多數黨領袖舒默(Charles E. Schumer)在參院發言時，稱讚拜登與前總統川普無論風格、語調都截然不同，這正是他上任百日最重要的成就。

舒默說，拜登並沒有不斷煽動分裂、憤怒和種族歧視；他不會煽風點火；他沒有每次都試圖搶著成為報刊頭條新聞的人物；他不會侮辱、貶損他人或不斷撒謊。

舒默說：「政治是美國人生活中的重要組成部分，但這並不意味著政治掛帥，這不應該讓百姓晚上睡不著。政治應該是我們團結一起解決分歧的地方，而不是無休止的黨派之戰或無底洞的混亂之源。」

他說，儘管民主黨在首百日已取得很多成就，但拜登與川普無論在風格、語調和效率方面的對比，也很重要。