美再次動起來…拜登正告習近平 全面捍衛美國利益

拜登總統28日晚間應邀到國會作首次「國會聯席會議演說」，公布「美國家庭計畫」。後排左為副總統賀錦麗，右為眾院議長波洛西。(Getty Images)

執政百日 首場國會演說

就職屆滿百日前夕，拜登 總統28日晚間於國會聯席會議發表但任總統後首場國會演說，宣布將推動規模1.8兆元「美國 家庭計畫」(American Families Plan) ，這將成為美國數十年來最大手筆的社會安全網(social safety net)擴張方案之一；拜登也表示，已明告中國國家主席習近平，美國會持續出現在印太地區，目的並非製造衝突，而是避免衝突發生，並全面捍衛美國利益。

拜登總統28日晚間應邀到國會作首次「國會聯席會議演說」，國會大廈燈火通明。(Getty Images)

反仇恨法案 保護亞太裔

拜登在演說中也感謝參院日前以94票對1票表決通過「新冠疫情仇恨犯罪法案」(COVID-19 Hate Crimes Act)，保護亞太裔美國人不再遭受今年頻傳的仇恨犯罪。

拜登也說，對於不平等貿易行為、對美國勞工與企業削價競爭的行為，美國一定挺身而出，美國對於人權、民主自由更是絕不退讓。

坐總統背後 首次都是女性

拜登的國會演說創下歷史紀錄，坐在總統背後的副總統及眾院議長，第一次都是女性；副總統賀錦麗身穿粉橘色素面套裝配黑色口罩，眾院議長波洛西則穿淺藍灰色花紋套裝配藍色口罩，兩人見面時碰肘(elbow bumps)打招呼。

美國家庭計畫 增加競爭力

「美國又再次動起來了，化危機為轉機。」遭逢新冠疫情、經濟衰退雙重打擊之後，拜登在演說開場如此宣示並說，美國要繼續往前進，才能與中國等正在迎頭趕上的國家競爭，「美國家庭計畫」的推出就是要讓美國保持競爭力，讓美國民眾可以再增加四年的義務教育，從學齡前就開始，外加兩年免費大學。

拜登在演說中呼籲美國民眾趕快打疫苗 ，全國90%民眾住家不到5哩範圍就有疫苗接種站；他引述一名為民眾接種疫苗的護士形容：「每一劑疫苗都代表著希望。」

拜登說，美國疫苗生產符合自身需求之後，將為其他國家提供疫苗，

回應拜登 共和黨潑冷水

南卡羅來納州非裔共和黨參議員史考特(Tim Scott)28日晚在拜登總統發表完國會聯席演說後，代表共和黨在國會回應拜登說，拜登政府對抗並改善新冠肺炎疫情所做的任何努力，都應歸功於前總統川普政府，以及國會兩黨的努力。

「春季應該是愉快的時光，這個政府繼承了已經扭轉的形勢，新冠病毒卻仍在擴散。」史考特說：「多虧了新冠疫苗專案神速行動(Operation Warp Speed)和川普政府，我們國家具備充足、安全且有效的新冠疫苗；感謝兩黨去年的合作，就業逐漸回升。我們為何要感覺如此分裂和緊張？。」

拜登的「美國家庭計畫」是總價4兆元經濟復甦計畫的第二部份，內容包括12周勞工帶薪休假、全國免費學前班( free pre-K)、托兒補助及高等教育補助等。

拜登在演說中表示，年收入40萬以下美國民眾與中產階級絕對不會面臨加稅，「美國家庭計畫」預算來自要求企業及收入最高的1%納稅人「公平繳稅」，「現在已經到了從基層開始發展經濟的時候。」