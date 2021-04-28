盧沛寧、徐若冰 獲提名國安要職

徐若冰獲提名出任負責研發和工程的國防部次長。(陸軍部檔案照)

拜登總統27日宣布新一波國安官員名單，其中有兩張華裔臉孔，包括歐巴馬政府時期的白宮 資深官員盧沛寧(Chris Lu)加入美國 駐聯合國代表團，以及在台北出生的徐若冰(Heidi Shyu)回鍋國防部，出任負責研究和工程的國防次長。

若徐若冰通過提名，將成為華裔與亞裔 美國人在國防部任職最高層級的官員；徐若冰也將繼曾擔任政策次長的佛洛諾伊(Michèle Flournoy)後，成為第二位出任國防部次長的女性。

白宮表示，盧沛寧將以大使頭銜，出任美國駐聯合國代表團負責管理與改革的代表。

盧沛寧與前總統歐巴馬結緣甚早，兩人是哈佛大學法學院同學；根據白宮介紹，盧沛寧現在華府一家科技公司擔任高級戰略顧問，曾任歐巴馬在參議院的法務主任、代理幕僚長，參與2008年到2009年的歐巴馬與布希政權交接，2009年到2013擔任內閣秘書長與總統助理，參與主持「亞裔美國人與太平洋島民白宮倡議」(White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders)。

盧沛寧2014年到2017年出任勞工部副部長，為美國史上第二位出任內閣部門副部長的亞裔美國人，在白宮與勞工部任內，與亞裔社群頗多互動。

盧沛寧的父母1950年代從台灣到美國求學後就此定居，盧沛寧為移民第二代；盧沛寧的外祖父王任遠1970年出任中華民國司法行政部長。

中華民國一位政府高層官員向本報透露，徐若冰在五角大廈任職時，曾業管台美空軍軍售案，相當熟悉情況並友善，她的祖父徐康良官拜中將，曾任中華民國空軍副總司令。

國防新聞報導，徐若冰在台北出生，10歲移民美國；分別在加拿大新布倫斯瑞克大學(University of New Brunswick)與多倫多大學獲數學學士與碩士學位後，又在洛杉磯加州大學(UCLA)獲電子工程碩士後，成為一名工程師，參與無人機、太空和電子戰的研發；她在雷神公司(Raytheon)一路當到太空與基載系統科技戰略副總裁。

白宮表示，徐若冰自2010年底開始在陸軍服務，2012年到2016年擔任美國陸軍負責採購、物流與技術的助理部長。

國防新聞報導，負責研究和工程的國防次長是國防部技術研發的最高官員，專注在下一代防衛能力。