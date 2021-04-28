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拜登1.8兆美國家庭計畫 年收40萬以下家庭不加稅

近6兆…紓困、基建及家庭計畫大手筆 民調多數支持

編譯郭宣含／綜合27日電
拜登總統28日在白宮前對媒體說話。(美聯社)
拜登總統28日在白宮前對媒體說話。(美聯社)

多項民調顯示，美國人普遍支持拜登總統的龐大支出計畫，包括1.9兆元新冠紓困計畫與2兆元基礎建設計畫，甚至民眾在一份民調也大力支持拜登將宣布的「美國家庭計畫」(American Families Plan)；不過，民主黨聯邦參議員曼欽(Joe Manchin，西維吉尼亞州)可能成為基建計畫的最大阻礙。

多項民調顯示，支持紓困計畫的民眾大於反對者，而且這似乎是拜登迄今最成功的法案，民眾也同樣歡迎基建計畫。

拜登上任至29日屆百日，他準備公布另一項有關家庭的大筆支出計畫，雖然白宮僅公布少數細節，但至少一項民調顯示，大量美國人早已予以支持。

2/3受訪者支持調高企業稅

根據孟莫斯大學民調中心(Monmouth University Poll)26日民調，三分之二受訪者支持基建計畫，並支持調高企業稅來為此埋單；近半民眾(49%)更表示聯邦政府基建計畫支出不夠多，23%民眾覺得剛好，14%覺得花太多。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)民調則發現，僅有少量的受訪者同時支持基建計畫與調升企業稅，但若將這些計畫詳細個別詢問，則獲得壓倒性的支持。

孟莫斯大學民調於8日至12日電訪800名成人，CNBC民調則在8日至11日訪問802名成人，兩份民調誤差均為正負3.5個百分點。

孟莫斯大學民調主任穆雷(Patrick Murray)表示：「要維持這般支持度的關鍵在於，一旦推出這些計畫，美國人能否直接在生活中受惠。」

民主黨資深參議員曼欽。(路透)
民主黨資深參議員曼欽。(路透)

溫和派曼欽可能成一大阻礙

不過在國會推出基建計畫前，溫和派曼欽可能成為一大阻礙；他積極接洽共和黨人，討論縮減基建計畫規模，部分共和黨參議員甚至樂觀認為，他們有望說服曼欽阻止調升企業稅。

這表示參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)要推動「預算平衡」(budget reconciliation)程序前，可能必須進一步協商才能達到共識。

參院共和黨人上周提議5680億元的基建計畫，目前兩黨正在討論將支出控制在6000億至1兆元；曼欽說要用時間換取討論空間，此話重創參院民主黨人，因為其他民主黨人擔心拖長討論，恐使拜登基建計畫延宕甚至分崩離析。

民主黨聯邦參議員德賓(Dick Durbin，伊利諾州)反對將該計畫分成兩部分，認為基建計畫越快、越完整推動越好。

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