我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3217萬確診 9674萬人完成接種

「有聽到骨折聲嗎」科州警虐打失智婦的集體警暴事件

大執法…加強對企業、富人查稅 擬增IRS預算800億

記者顏伶如／綜合報導
拜登政府計劃指示國稅局加強查稅，為法案支出尋找財源。(Getty Images)
拜登政府計劃指示國稅局加強查稅，為法案支出尋找財源。(Getty Images)

政府官員透露，聯邦政府計畫對企業、富人加強查稅，以便在未來10年收到至少7000億元可能遭到逃避的稅收，拜登總統計畫為國稅局(IRS)增加800億元預算，同時擴張國稅局權限。

「紐約時報」報導，近幾年來，國稅局預算增加不僅跟不上通貨膨脹，還面臨預算緊縮，處境雪上加霜，對於富人的查稅行動則頻頻碰壁。

報導中說，兩名知情官員透露，拜登推動下個階段經濟政策，需要龐大預算基礎，籌措預算來源的管道之一，便是提供國稅局更多資源，讓國稅局針對逃避聯邦所得稅的企業與個人，加強追稅。

拜登政府計劃指示國稅局加強查稅，為法案支出尋找財源。(Getty Images)
拜登政府計劃指示國稅局加強查稅，為法案支出尋找財源。(Getty Images)

官員指出，國稅局追討稅款將用來做為規模1.8兆元「美國家庭計畫」(American Families Plan)經費。拜登28日對國會聯席會議發表演說時，將宣布「美國家庭計畫」細節。「美國家庭計畫」項目包括全國幼兒學前班(universal pre-kindergarten)、擴大托兒補助、免費就讀社區大學、讓勞工擁有帶薪育嬰假等。

「美國家庭計畫」經費主要來自對年收入超過百萬元的富人增稅，並提高富人投資買賣的資本利得稅(Capital gains tax)。

報導指出，政府官員指出，聯邦政府將對企業及富人加強查稅，在未來10年期間讓至少7000億元原本可能遭到逃避的稅金確實進帳；拜登擬為國稅局增加800億元預算，讓國稅局有充裕資源展開查稅行動。

對於如何彌補應收稅款與實收稅款之間的「稅收缺口」(tax gap)，先前幾任政府均有過討論。國稅局局長瑞提格(Charles Rettig)本月稍早在參院聽證會上表示，逃漏稅問題讓政府每年至少虧損1兆元，但國稅局卻缺乏資源查緝逃漏稅。

拜登政府計劃指示國稅局加強查稅，為法案支出尋找財源。(Getty Images)
拜登政府計劃指示國稅局加強查稅，為法案支出尋找財源。(Getty Images)

國稅局 預算 拜登

上一則

聯邦包商時薪從10.95元漲至15元 39萬人受惠

下一則

住哪兒？ 疫情改變美國人居住觀 大都會流向郊區

延伸閱讀

拜登新政 移民面臨遣返 禁ICE法院逮人

拜登新政 移民面臨遣返 禁ICE法院逮人
拜登1.8兆美國家庭計畫 年收40萬以下家庭 絕對不加稅

拜登1.8兆美國家庭計畫 年收40萬以下家庭 絕對不加稅
拜登大執法 加強查稅企業、富人 擬增IRS預算800億

拜登大執法 加強查稅企業、富人 擬增IRS預算800億
共和黨國會議員致函白宮 要求説明處理邊境危機費用

共和黨國會議員致函白宮 要求説明處理邊境危機費用

熱門新聞

莫德納疫苗。(美聯社)

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

2021-04-24 22:39

1張圖看疫情：全美3217萬確診 9674萬人完成接種

2021-04-28 03:00
明尼蘇達州白人警察沙文被控以膝蓋壓頸導致非裔佛洛伊德喪命定罪，包括二級過失殺人、三級謀殺和二級謀殺罪全部成立，法官將擇期宣布量刑。圖取自NBC News截圖

明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立

2021-04-20 17:17
中國導演趙婷以「無依之地」勇奪奧斯卡最佳導演。路透

奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人

2021-04-25 21:11
旅居海外的美國公民放棄美籍的人數持續增加。圖為一女子在美國國旗前留影。(Getty Images)

追稅+疫情 海外美國公民 棄籍人數飆升

2021-04-26 08:10
國會參院22日以壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案。圖為參院多數黨領袖舒默(Chuck Schummer)在新聞發布會上。(美聯社)

國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案

2021-04-22 14:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻

老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻
中留學生加國遭襲被刺 有人攔住救援者：是他自己問題

中留學生加國遭襲被刺 有人攔住救援者：是他自己問題
CDC：打完疫苗 戶外散步、小聚不必戴口罩

CDC：打完疫苗 戶外散步、小聚不必戴口罩
8月開學的前30天內 中國留學生可直飛入境美國

8月開學的前30天內 中國留學生可直飛入境美國
天生緣分？2華裔女大生校車上閒聊 竟是中國孤兒院同窗

天生緣分？2華裔女大生校車上閒聊 竟是中國孤兒院同窗