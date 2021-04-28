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聯邦包商時薪從10.95元漲至15元 39萬人受惠

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統28日在國會發表聯席演說，在新冠疫情陰影下，拜登將提出「美國家計畫」法案，要帶領美國脫離困境。(路透)
拜登總統28日在國會發表聯席演說，在新冠疫情陰影下，拜登將提出「美國家計畫」法案，要帶領美國脫離困境。(路透)

拜登總統27日簽署行政命令，宣布調高聯邦承包商雇員最低時薪至15元。目前聯邦包商最低時薪為10.95元；紐約時報報導，拜登政府上台以來推出一連串為勞工謀福利的政策，這道行政命令是最新實例。

前總統歐巴馬在2014年簽署行政命令，規定聯邦包商最低時薪為10.10元，經過通貨膨脹自動調整後，目前現行最低時薪為10.95元。

華府智庫「經濟政策研究中心」(Economic Policy Institute)估計，這道行政命令將造福大約39萬多名低薪收入的聯邦包商員工，包括管理員、照顧退役老兵的看護、部隊餐廳員工、聯邦基礎建設營造及維修工等，每名包商員工平均每年增加收入最多可達3100元，其中以女性員工、非洲裔及西語裔員工受益最大。

聯邦包商最低時薪15元將從2022年1月生效，各個政府機關最遲在2022年3月30日必須落實最低時薪新制；已經與聯邦政府簽訂契約的包商，未來續約時都將採行最低時薪新制。

拜登27日在推特發文寫道：「我相信，沒有人應該在全職工作的情況下，仍然生活在貧窮中。」

兩名白宮官員在與媒體的電話會議中指出，白宮經濟幕僚評估，調高聯邦承包商員工最低時薪至15元，不至於造成就業機會大量流失，這個結論與有關最低工資的最新研究結果吻合；官員也說，調高聯邦承包商員工時薪並不會為納稅人增添負擔，工資調高之後反而有助於提高生產力，減少人員流動。

紐約時報分析，拜登調高聯邦承包商最低時薪至15元的行政命令，直接適用對象的人數雖然在整體美國經濟中並不算多，但拜登政府卻看好帶動間接效應，讓其他雇主為了爭取員工，也開始調高待遇。

拜登的這道行政命令也取消了有小費收入聯邦承包商員工最低工資(tipped minimum wage for federal contractors)規定，目前雇主給予的待遇為時薪7.65元；根據行政命令，有小費收入聯邦承包商，未來也將採行最低時薪15元。

最低時薪 拜登 紐約時報

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