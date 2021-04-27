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加州人口增長放緩 失1國會席次 但仍是人口最大州

美總人口3.3億 人口遷徙、國會洗牌 德州大贏家

記者顏伶如／綜合報導
2020聯邦人口普查結果宣布，全美共有3.3億人，人口成長趨緩，國會眾議員席次各有增減的州，要進行競爭激烈的選區重劃。(美聯社)
2020聯邦人口普查結果宣布，全美共有3.3億人，人口成長趨緩，國會眾議員席次各有增減的州，要進行競爭激烈的選區重劃。(美聯社)

聯邦人口普查局(Census Bureau)26日公布2020年全美人口普查結果顯示，全國總人口在2020年達到3億3144萬9281人，較2019年增加7.4%，成長率創下經濟大蕭條(Great Depression)以來最低紀錄，也是美國有史以來人口成長率第二低；部分共和黨已占政治優勢的州，在此趨勢下更增加未來在國會的優勢。

民眾持續外流 紐約州、加州 眾院席次隨之流失

從人口分布來看，美國民眾持續搬往南部及西部，昔日人口成長重心如紐約州、加州，現在則因人口減少，眾院席次隨之流失，政治影響力縮水；人口成長的改變，也將影響2024年大選選舉人團(Electoral College)票數分配。

根據1941年通過的聯邦法律，各州國會席次根據人口多寡分配；這次人口普查結果，讓加州出現170年來首次國會席次減少，縮減一席，伊利諾州、密西根州、紐約州、俄亥俄州、賓州及西維吉尼亞，則都各自減少一席。

位於美國西部的科羅拉多州、蒙大拿州、俄勒岡州則因人口增加而各自在國會多得一席。

2020聯邦人口普查出爐，各州人口數互有消長。過去十年，加州人口流失，讓加州國會...
2020聯邦人口普查出爐，各州人口數互有消長。過去十年，加州人口流失，讓加州國會眾議員席次減少一席。圖為疫情下的加州長堤市的海灘情景。(美聯社)

共和黨占優勢 德州多2席 佛州、北卡各加1席

人口排名全美第二、僅次於加州的德州，在這次人口普查當中堪稱最大贏家，由於人口大量成長而一口氣增加兩個國會席次；佛羅里達州、北卡羅來納州也都各自增加一席，這些都是共和黨具政治優勢的州。

專家指出，美國人口成長趨緩反映出多項現實狀況，包括人口老化、移民作業緩慢以及經濟蕭條衝擊讓年輕世代不敢結婚、延遲生小孩等。

人口增減導致國會席次版圖跟著洗牌，原本由民主黨執政「藍州」擁有的席次，如今紛紛轉移到共和黨執政的「紅州」，共和黨獲得明顯且立即的優勢；光是靠德州、佛州、北卡羅來納州，共和黨便多出四席。

2020聯邦人口普查出爐，各州人口數互有消長。過去十年，德州外來人口增加，讓德州...
2020聯邦人口普查出爐，各州人口數互有消長。過去十年，德州外來人口增加，讓德州國會眾議員席次增加兩席。圖為即使受到疫情衝擊的德州奧斯汀市仍大興土木。(美聯社)

民眾持續朝「紅州」搬遷 共和黨機會絕佳

「墨西哥裔美國人法律防衛及教育基金」(Mexican American Legal Defense and Educational Fund)主席薩尼茲(Thomas Saenz)說，西語裔人口增加讓科羅拉多州、俄勒岡州增加席次，也讓紐約州、伊利諾州避免流失更多席次。

美聯社報導分析，美國民眾持續朝「紅州」搬遷，為共和黨提供絕佳機會，可以透過選區調整，爭取權力極大化，在即將登場的選舉中發揮重要影響，有可能一舉贏回眾議院多數席次。

共和黨 紐約州 美國

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