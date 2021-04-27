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川普超悶！拜登上任100日 股市70年來最牛

記者張大仁、顏伶如／綜合報導
拜登政府新政，最近華爾街股市表現亮麗，是1950年以來最多頭的時代，但投資者也擔心拜登政府開徵富人稅帶來衝擊。(路透)
拜登政府新政，最近華爾街股市表現亮麗，是1950年以來最多頭的時代，但投資者也擔心拜登政府開徵富人稅帶來衝擊。(路透)

拜登總統上任至今近百日，股市表現令人驚豔；根據歷史紀錄，在上任100天內，拜登是股市最友善的總統；對於華爾街批評拜登即將公布的富人加稅計畫，白宮官員26日指出，只有極少部分富人將受到影響，如此改革也能讓賦稅變得更公平。

拜登自就職以來，見證華爾街空前漲幅，史坦普500指數已上漲24.1%，輕鬆超過任何前任總統；唯一可匹敵的數字要追溯到1953年艾森豪任期後的甘迺迪總統，股市在同一時期內上漲18.5%。

即使是經常吹捧任內股市表現的川普，在他上任前100天也只有11.4%的漲幅。

「由於創紀錄的財政紓困措施以及執行大量行政命令，拜登就職後前100天已經獲得至少75年以來最強勁的股市回報。」摩根大通(JPMorgan Chase)策略師諾曼德(John Normand)在報告中表示，「這對川普不斷取笑的『嗑睡喬』來說還算不錯。」

事實上，沒有任何一位總統會像拜登1月上任時那樣順利；國會撥款超過3兆元的紓困方案，聯準會(Fed)執行史上最寬鬆的貨幣政策，而與新冠疫情有關的救助工作已經花費超過5.3兆元，而Fed購買的債券，幾乎使其資產負債表增加一倍，僅略低於8兆元。

隨著基礎設施上的支出可能再增加數兆元，占多數的國會民主黨更成為拜登最大助力，給有遠見的投資人提供了更多向股市投入資金的理由。

最重要的是，美國每天給300萬人接種疫苗，並希望隨著更多的經濟復甦，美國經濟將繼續成長。

針對富人加稅計畫，主管政策起草的白宮國家經濟會議主席狄斯(Brian Deese)26日指出，拜登即將宣布的調高資本利得稅(capital gains tax)，只會影響全美納稅人裡約0.3%的富人。

拜登本周將宣布調高年收入百萬元以上富人的投資買賣資本利得稅，從目前的20%調高到39.6%。這項加稅計畫將創下1920年以來最大規模的資本利得稅調漲。

狄斯說，這波調高資本利得稅，全美將只有約50萬家庭適用。

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