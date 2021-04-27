帝國州好悶！紐約州只差89人 眾院減少1席

紐約州國會眾議員席次減少一席，原因竟是少了89人未能達標。圖為2019年疫前的紐約市時報廣場，人潮煕攘。(美聯社)

2020年人口普查 結果26日公布，紐約州 以少了89個統計名額，2022年起的眾院 席次，將從當前27席減至26席；去年進行人口普查期間，正值紐約州遭受新冠肺炎疫情重創，許多居民逃離紐約避疫或死亡。

人口普查的技術專家科斯拉普(Kristin Koslap)說：「眾院共有435席，若計算紐約州需要多少人才能保住這席，那是89人。」

人口普查局數據顯示，紐約州的人口普查「自主回應率」(self-response rate)略高於64%，與2010年人口普查時相近，全國透過電話、網路或郵件回覆的自主回應率則為67%。

選區重畫不僅影響國會席次，也衝擊每年1.5兆元的聯邦預算。

去年人口普查是美國80年的普查史上頭一遭，沒有一州失去兩個以上的席位，但紐約州持續喪失其在國會的影響力；這股跌勢始於1940年代，紐約州曾占眾院45席，目前27席，明年則為26席。

「我們曾是帝國州(Empire State)，現在顯然不是這麼回事。」紐約州共和黨主席蘭格沃斯(Nick Langworthy)譴責民主黨的稅務政策，是讓紐約州人口減少的原因，「少了眾院一席，就少掉一張選舉人票，讓我們的聲量更小。」

人口普查官員表示，紐約州出現國內淨遷徙負成長，即遷出人數超過遷入人口，但整體人口仍因移民而增加。

整體而言，紐約州人口成長4%；2020年普查結果顯示全州人口約2020萬人，較2010年普查時的1940萬人還多，但此成長幅度不及其他州。

十年一度的選區重畫，根據人口普查結果重新分配州參議會與聯邦眾院席次，由人數相同的民主黨與共和黨人士組成的獨立委員會進行。

專家預期，紐約州的選區重畫委員會將陷入僵局，若是如此，重畫選區的權力將交由民主黨控制的紐約州議會。

州參議會重新分配與選區重畫小組成員吉納瑞斯(Michael Gianaris)說：「重畫選區程序向來困難且會衍生許多問題。 」