我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美已施打2.3億劑疫苗 逾4成人打過1劑

加州人口增長放緩 失1國會席次 但仍是人口最大州

帝國州好悶！紐約州只差89人 眾院減少1席

編譯陳韻涵／綜合26日電
紐約州國會眾議員席次減少一席，原因竟是少了89人未能達標。圖為2019年疫前的紐約市時報廣場，人潮煕攘。(美聯社)
紐約州國會眾議員席次減少一席，原因竟是少了89人未能達標。圖為2019年疫前的紐約市時報廣場，人潮煕攘。(美聯社)

2020年人口普查結果26日公布，紐約州以少了89個統計名額，2022年起的眾院席次，將從當前27席減至26席；去年進行人口普查期間，正值紐約州遭受新冠肺炎疫情重創，許多居民逃離紐約避疫或死亡。

人口普查的技術專家科斯拉普(Kristin Koslap)說：「眾院共有435席，若計算紐約州需要多少人才能保住這席，那是89人。」

人口普查局數據顯示，紐約州的人口普查「自主回應率」(self-response rate)略高於64%，與2010年人口普查時相近，全國透過電話、網路或郵件回覆的自主回應率則為67%。

選區重畫不僅影響國會席次，也衝擊每年1.5兆元的聯邦預算。

去年人口普查是美國80年的普查史上頭一遭，沒有一州失去兩個以上的席位，但紐約州持續喪失其在國會的影響力；這股跌勢始於1940年代，紐約州曾占眾院45席，目前27席，明年則為26席。

「我們曾是帝國州(Empire State)，現在顯然不是這麼回事。」紐約州共和黨主席蘭格沃斯(Nick Langworthy)譴責民主黨的稅務政策，是讓紐約州人口減少的原因，「少了眾院一席，就少掉一張選舉人票，讓我們的聲量更小。」

人口普查官員表示，紐約州出現國內淨遷徙負成長，即遷出人數超過遷入人口，但整體人口仍因移民而增加。

整體而言，紐約州人口成長4%；2020年普查結果顯示全州人口約2020萬人，較2010年普查時的1940萬人還多，但此成長幅度不及其他州。

十年一度的選區重畫，根據人口普查結果重新分配州參議會與聯邦眾院席次，由人數相同的民主黨與共和黨人士組成的獨立委員會進行。 

專家預期，紐約州的選區重畫委員會將陷入僵局，若是如此，重畫選區的權力將交由民主黨控制的紐約州議會。

州參議會重新分配與選區重畫小組成員吉納瑞斯(Michael Gianaris)說：「重畫選區程序向來困難且會衍生許多問題。 」

紐約州 人口普查 眾院

上一則

川普超悶！拜登上任100日 股市70年來最牛

下一則

「讓我們站在一起」 趙婷籲：停止仇恨任何人

延伸閱讀

2020全美總人口3.3億 創大蕭條以來最低成長紀錄

2020全美總人口3.3億 創大蕭條以來最低成長紀錄
葛謨：大紐約州博覽會今年恢復舉辦 客容量限50%

葛謨：大紐約州博覽會今年恢復舉辦 客容量限50%
住家外帶槍是否為憲法權利？最高院10月聽取控槍法爭議

住家外帶槍是否為憲法權利？最高院10月聽取控槍法爭議
千禧世代不住紐約、加州 重塑政治版圖

千禧世代不住紐約、加州 重塑政治版圖

熱門新聞

美國國務院19日預告將更新全球旅遊警示，預計將有8成國家都會列入最高級別警示「不要旅行」。(美聯社)

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

2021-04-19 18:21
莫德納疫苗。(美聯社)

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

2021-04-24 22:39

1張圖看疫情：全美已施打2.3億劑疫苗 逾4成人打過1劑

2021-04-27 03:00
國務院即將發出公民旅行疫情示警。圖為紅色目前為禁止旅行國家地區。(取自國務院網)

最高級旅遊警示 國務院：8成國家請勿前往

2021-04-20 02:30
明尼蘇達州白人警察沙文被控以膝蓋壓頸導致非裔佛洛伊德喪命定罪，包括二級過失殺人、三級謀殺和二級謀殺罪全部成立，法官將擇期宣布量刑。圖取自NBC News截圖

明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立

2021-04-20 17:17
中國導演趙婷以「無依之地」勇奪奧斯卡最佳導演。路透

奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人

2021-04-25 21:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔

剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔
加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」

加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」
追稅+疫情 海外美國公民 棄籍人數飆升

追稅+疫情 海外美國公民 棄籍人數飆升
「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車

「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車
紐約布碌崙爆發兒童呼吸道疾病 6天近300例

紐約布碌崙爆發兒童呼吸道疾病 6天近300例