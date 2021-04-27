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加州人口增長放緩 失1國會席次 但仍是人口最大州

拜登大手筆：貧童暑假不挨餓 每人補助375元餐費

記者顏伶如／綜合報導

拜登政府26日宣布，今年暑假將為全美3000多萬低收入兒童提供每人375元餐費；國家廣播公司(NBC)報導，這項方案將創下美國歷史上規模最大的兒童暑假食物補助計畫，讓學生在學校不上課的大約10周暑假期間得以溫飽。

低收入學童家長或監護人最近幾周便將收到「疫情電子福利轉帳計畫」(P-EBT)簽帳卡，但各州作業快慢可能略有差別。

主管食物、營業及消費者服務事務的農業部助理次長史黛西‧狄恩(Stacy Dean)指出，透過今年3月生效上路的「美國救援法案」(American Rescue Plan)架構，國會得以擴大今夏兒童暑假食物補助計畫，「對於我們目前面臨的迫切需求，我覺得這是非常有效的因應。」

「兒童每逢暑假期間便經常挨餓。」狄恩說，「特別是今年，受到疫情影響，食物取得更加困難，我們對於能在暑假推出這項方案感到欣慰。」

低收入學童平常在學校可以享用免費或減價餐點，但放暑假時許多學童便面臨吃飯問題。

根據計畫內容，學校不上課的今年暑假期間，全美低收入兒童每人將有375元的暑假餐費做為購買食物之用；據統計，符合資格的低收入兒童最高將有3400萬人，平均每個工作日(weekday)餐費約7元。

原本就在俗稱「糧食券」的「營養補充援助計畫」(SNAP)當中的六歲以下兒童，以及符合免費或減價學校餐點的兒童，都將被自動列入這項暑假餐費計畫補助對象；這些低收入兒童的家長或監護人在未來幾周裡，便將收到透過郵遞寄發的P-EBT簽帳卡。國會已完成2021年與2022年暑假餐費計畫的撥款。

報導指出，各州處理P-EBT簽帳卡發放的進度各不相同，過去一年當中，某些州曾有延誤狀況出現。

P-EBT簽帳卡與SNAP簽帳卡有著同樣的限制，可以購買水果、蔬菜、肉品、乳製品、麵包、穀物或其他食品，但禁止購買酒精、香煙、藥物、熱食或非食物商品。

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