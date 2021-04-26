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奧斯卡／演出非裔貢獻者 男配角卡盧亞：團結帶來力量

記者黃保慧／綜合報導
第93屆奧斯卡金像獎最佳男配角由丹尼爾卡盧亞以「猶大與黑色彌賽亞」奪得。（路透）
第93屆奧斯卡金像獎最佳男配角由丹尼爾卡盧亞以「猶大與黑色彌賽亞」奪得。（路透）

第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮登場，最佳男配角由丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）以「猶大與黑色彌賽亞」（Judas and the Black Messiah）奪得。

曾演過「逃出絕命鎮」（Get Out）、「黑豹」（Black Panther）的丹尼爾卡盧亞繼以此片在金球獎拿下男配角獎後，今又拿下一座奧斯卡獎，他感謝劇組人員以及家人，更表示飾演的角色佛列德漢普敦對非裔有不少貢獻，提供許多免費教育和午餐，對社區意義非凡，所以他認為團結可以帶給大家前所未見的力量，他說：「在場的每個人對社區團結都有一己之利要付出。」最後也感謝家人從6歲就對他做許多付出。

來源：Good Morning America

片中威廉歐尼爾（凱斯史坦費爾德 飾演）因為冒充FBI探員，並且開贓車橫越州界而遭到逮捕，FBI特務羅伊米契爾（傑西普萊蒙 飾演）給他下達最後通牒：面對可能長達七年的牢獄之災，或是背叛自己族群的信任，轉黑成為反情報線人，滲透伊利諾州黑豹黨，監視他們獨具魅力的領導人—佛列德漢普敦（丹尼爾卡盧亞 飾演）。

在黑豹黨的伊利諾州分部，漢普敦的政治才幹日漸茁壯，並且與黛博拉強生（多米妮可斐許巴克 飾演）產生情感，這段戀情不僅激起強生的行動主義，同時也以人道主義軟化漢普敦的激烈言論。但隨著歐尼爾滲透得更深入，他的處境越來越複雜，因為他日益親身體會壓迫他們的社會不平等，想法開始趨近黑豹黨傳達的訊息。

奧斯卡獎 伊利諾州 FBI

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