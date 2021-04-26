趙婷奪奧斯卡最佳導演 無依之地3大獎最大贏家

華人女導演趙婷以「無依之地」(Nomadland)，獲得最佳導演獎。(路透)

趙婷 為李安後華人第2 亞裔女性第1

第93屆奧斯卡獎 頒獎典禮25日在洛杉磯磯聯合車站(LA Union Station)登場，華人女導演 趙婷(Chloe Zhao)執導的電影「無依之地」(Nomadland)，大放異彩，是當晚最大贏家。趙婷本人以該片，獲頒最佳導演獎，同時「無依之地」獲得最佳女角獎及最佳影片獎；趙婷成為史上首位拿下該獎的亞裔女性，也是李安之後第二個獲奧斯卡最佳導演的華人。趙婷獲獎致詞時，以中文朗誦「三字經」前段「人之初性本善」並以英文解釋其意義，說明此古詩對她的影響。

今年奧斯卡典禮的頒獎順序與往年不同，最佳導演過去都壓軸頒發，今年提前在典禮開始約三分之一的階段就頒出。

美國電影公路文學經之作的「游牧人生」獲得本屆奧斯卡的最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳改編劇本等五項大獎提名。圖為趙婷與女演員法蘭西絲‧麥朵曼的交談情景。(美聯社)

中文朗誦「人之初性本善」：影響深遠

趙婷在得獎致詞時說：「近期很常思考，如何在事情惡化時，繼續走下去。」她憶述，兒時成長經驗對她拍攝電影的影響甚巨；她說，父親要她背誦「三字經」，並以中文說出「人之初、性本善」隨後以英文解釋其意義，感謝她在拍攝期間遇到許多善良的人。

她說：「這六個字對我的影響相當深遠，無論是兒時或是今日，我依然深信不疑。」

趙婷總是會在全球各地相遇的人們中發現人性的美好，即便獲得奧斯卡的殊榮認可也秉持此信念。她說：「這是給任何有信心和勇氣，堅持自我善良並相信彼此性本善者，無論這有多麼困難。」

趙婷說，她永遠相信人性是善良的，也跟善良的人們分享自己榮耀。她說：「這座獎要獻給所有相信人性本善者，也會提醒我繼續走下去。」

華裔女導演趙婷，25日奪得懊斯卡最佳導演獎，創下多項歷史。(美聯社)

趙婷締造奧斯卡史上新紀錄，成為繼「危機倒數」凱薩琳畢格羅(Kathryn Bigelow)後，第二位拿下最佳導演的女性，也是史上首位拿下該獎的亞裔女性。

趙婷在「無依之地」獲得最佳影片後則說：「感謝你們教會我們耐力和希望的力量，提醒我們真正的良善的樣貌。」

法蘭西絲‧麥朵曼 最佳女主角

老牌影后法蘭西絲麥朵曼25日再以趙婷執導的電影「無依之地」，獲得奧斯卡最佳女之角獎。(美聯社)

法蘭西絲‧麥朵曼(Frances McDormand)以「無依之地」(Nomadland)獲得最佳女主角。

安東尼‧霍普金斯 最佳男主角

安東尼霍普金斯以「父親」(The Father)獲頒最佳男主角。(美聯社)

安東尼‧霍普金斯(Anthony Hopkins)以「父親」(The Father)獲頒最佳男主角。

南韓資深演員尹汝貞 最佳女配角

韓國國寶演員尹汝貞，25日以「夢想之地」奪下奧斯卡最佳女配角。(Getty Images)

另外，現年73歲的南韓資深女演員尹汝貞(Youn Yuh-jung)以「夢想之地」(Minari)榮獲本屆奧斯卡最佳女配角；被歐美媒體封為「韓國梅莉史翠普」的她寫下首位韓國影星入圍此獎並獲獎的紀錄。

丹尼爾卡盧亞 最佳男配角

最佳男配角由丹尼爾卡盧亞以「猶大與黑色彌賽亞」奪得。（路透）

非裔的丹尼爾卡盧亞(Daniel Kaluuya)以「猶大與黑彌賽亞」(Judas and the Black Messiah)獲頒最佳男配角。

「花漾女子」(Promising Young Woman)編劇艾美爾拉德芬內爾(Emerald Fennell)拔得頭籌，獲得本屆奧斯卡第一個頒發的最佳原創劇本。

其他獎項包括最佳改編劇本由「父親」(Father)獲獎；今年最佳國際影片獎由丹麥的「醉好的時光」(Another Round)獲得。