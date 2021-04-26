趙婷奪奧斯卡最佳導演 無依之地3大獎最大贏家
趙婷為李安後華人第2 亞裔女性第1
第93屆奧斯卡獎頒獎典禮25日在洛杉磯磯聯合車站(LA Union Station)登場，華人女導演趙婷(Chloe Zhao)執導的電影「無依之地」(Nomadland)，大放異彩，是當晚最大贏家。趙婷本人以該片，獲頒最佳導演獎，同時「無依之地」獲得最佳女角獎及最佳影片獎；趙婷成為史上首位拿下該獎的亞裔女性，也是李安之後第二個獲奧斯卡最佳導演的華人。趙婷獲獎致詞時，以中文朗誦「三字經」前段「人之初性本善」並以英文解釋其意義，說明此古詩對她的影響。
今年奧斯卡典禮的頒獎順序與往年不同，最佳導演過去都壓軸頒發，今年提前在典禮開始約三分之一的階段就頒出。
中文朗誦「人之初性本善」：影響深遠
趙婷在得獎致詞時說：「近期很常思考，如何在事情惡化時，繼續走下去。」她憶述，兒時成長經驗對她拍攝電影的影響甚巨；她說，父親要她背誦「三字經」，並以中文說出「人之初、性本善」隨後以英文解釋其意義，感謝她在拍攝期間遇到許多善良的人。
她說：「這六個字對我的影響相當深遠，無論是兒時或是今日，我依然深信不疑。」
趙婷總是會在全球各地相遇的人們中發現人性的美好，即便獲得奧斯卡的殊榮認可也秉持此信念。她說：「這是給任何有信心和勇氣，堅持自我善良並相信彼此性本善者，無論這有多麼困難。」
趙婷說，她永遠相信人性是善良的，也跟善良的人們分享自己榮耀。她說：「這座獎要獻給所有相信人性本善者，也會提醒我繼續走下去。」
趙婷締造奧斯卡史上新紀錄，成為繼「危機倒數」凱薩琳畢格羅(Kathryn Bigelow)後，第二位拿下最佳導演的女性，也是史上首位拿下該獎的亞裔女性。
趙婷在「無依之地」獲得最佳影片後則說：「感謝你們教會我們耐力和希望的力量，提醒我們真正的良善的樣貌。」
法蘭西絲‧麥朵曼 最佳女主角
法蘭西絲‧麥朵曼(Frances McDormand)以「無依之地」(Nomadland)獲得最佳女主角。
安東尼‧霍普金斯 最佳男主角
安東尼‧霍普金斯(Anthony Hopkins)以「父親」(The Father)獲頒最佳男主角。
南韓資深演員尹汝貞 最佳女配角
另外，現年73歲的南韓資深女演員尹汝貞(Youn Yuh-jung)以「夢想之地」(Minari)榮獲本屆奧斯卡最佳女配角；被歐美媒體封為「韓國梅莉史翠普」的她寫下首位韓國影星入圍此獎並獲獎的紀錄。
丹尼爾卡盧亞 最佳男配角
非裔的丹尼爾卡盧亞(Daniel Kaluuya)以「猶大與黑彌賽亞」(Judas and the Black Messiah)獲頒最佳男配角。
「花漾女子」(Promising Young Woman)編劇艾美爾拉德芬內爾(Emerald Fennell)拔得頭籌，獲得本屆奧斯卡第一個頒發的最佳原創劇本。
其他獎項包括最佳改編劇本由「父親」(Father)獲獎；今年最佳國際影片獎由丹麥的「醉好的時光」(Another Round)獲得。
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