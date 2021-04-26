我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美已施打2.28億劑疫苗 逾4成人打過1劑

奧斯卡／最佳影片、導演、女主 「無依之地」大贏家

趙婷奪奧斯卡最佳導演 無依之地3大獎最大贏家

編譯陳韻涵╱綜合25日電
華人女導演趙婷以「無依之地」(Nomadland)，獲得最佳導演獎。(路透)
華人女導演趙婷以「無依之地」(Nomadland)，獲得最佳導演獎。(路透)

趙婷為李安後華人第2 亞裔女性第1

第93屆奧斯卡獎頒獎典禮25日在洛杉磯磯聯合車站(LA Union Station)登場，華人女導演趙婷(Chloe Zhao)執導的電影「無依之地」(Nomadland)，大放異彩，是當晚最大贏家。趙婷本人以該片，獲頒最佳導演獎，同時「無依之地」獲得最佳女角獎及最佳影片獎；趙婷成為史上首位拿下該獎的亞裔女性，也是李安之後第二個獲奧斯卡最佳導演的華人。趙婷獲獎致詞時，以中文朗誦「三字經」前段「人之初性本善」並以英文解釋其意義，說明此古詩對她的影響。

今年奧斯卡典禮的頒獎順序與往年不同，最佳導演過去都壓軸頒發，今年提前在典禮開始約三分之一的階段就頒出。

美國電影公路文學經之作的「游牧人生」獲得本屆奧斯卡的最佳影片、最佳導演、最佳女主...
美國電影公路文學經之作的「游牧人生」獲得本屆奧斯卡的最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳改編劇本等五項大獎提名。圖為趙婷與女演員法蘭西絲‧麥朵曼的交談情景。(美聯社)

中文朗誦「人之初性本善」：影響深遠

趙婷在得獎致詞時說：「近期很常思考，如何在事情惡化時，繼續走下去。」她憶述，兒時成長經驗對她拍攝電影的影響甚巨；她說，父親要她背誦「三字經」，並以中文說出「人之初、性本善」隨後以英文解釋其意義，感謝她在拍攝期間遇到許多善良的人。

她說：「這六個字對我的影響相當深遠，無論是兒時或是今日，我依然深信不疑。」

趙婷總是會在全球各地相遇的人們中發現人性的美好，即便獲得奧斯卡的殊榮認可也秉持此信念。她說：「這是給任何有信心和勇氣，堅持自我善良並相信彼此性本善者，無論這有多麼困難。」

趙婷說，她永遠相信人性是善良的，也跟善良的人們分享自己榮耀。她說：「這座獎要獻給所有相信人性本善者，也會提醒我繼續走下去。」

華裔女導演趙婷，25日奪得懊斯卡最佳導演獎，創下多項歷史。(美聯社)
華裔女導演趙婷，25日奪得懊斯卡最佳導演獎，創下多項歷史。(美聯社)

趙婷締造奧斯卡史上新紀錄，成為繼「危機倒數」凱薩琳畢格羅(Kathryn Bigelow)後，第二位拿下最佳導演的女性，也是史上首位拿下該獎的亞裔女性。

趙婷在「無依之地」獲得最佳影片後則說：「感謝你們教會我們耐力和希望的力量，提醒我們真正的良善的樣貌。」

法蘭西絲‧麥朵曼 最佳女主角

老牌影后法蘭西絲麥朵曼25日再以趙婷執導的電影「無依之地」，獲得奧斯卡最佳女之角...
老牌影后法蘭西絲麥朵曼25日再以趙婷執導的電影「無依之地」，獲得奧斯卡最佳女之角獎。(美聯社)

法蘭西絲‧麥朵曼(Frances McDormand)以「無依之地」(Nomadland)獲得最佳女主角。

安東尼‧霍普金斯 最佳男主角

安東尼霍普金斯以「父親」(The Father)獲頒最佳男主角。(美聯社)
安東尼霍普金斯以「父親」(The Father)獲頒最佳男主角。(美聯社)

安東尼‧霍普金斯(Anthony Hopkins)以「父親」(The Father)獲頒最佳男主角。

南韓資深演員尹汝貞 最佳女配角

韓國國寶演員尹汝貞，25日以「夢想之地」奪下奧斯卡最佳女配角。(Getty Im...
韓國國寶演員尹汝貞，25日以「夢想之地」奪下奧斯卡最佳女配角。(Getty Images)

另外，現年73歲的南韓資深女演員尹汝貞(Youn Yuh-jung)以「夢想之地」(Minari)榮獲本屆奧斯卡最佳女配角；被歐美媒體封為「韓國梅莉史翠普」的她寫下首位韓國影星入圍此獎並獲獎的紀錄。

丹尼爾卡盧亞 最佳男配角

最佳男配角由丹尼爾卡盧亞以「猶大與黑色彌賽亞」奪得。（路透）
最佳男配角由丹尼爾卡盧亞以「猶大與黑色彌賽亞」奪得。（路透）

非裔的丹尼爾卡盧亞(Daniel Kaluuya)以「猶大與黑彌賽亞」(Judas and the Black Messiah)獲頒最佳男配角。

「花漾女子」(Promising Young Woman)編劇艾美爾拉德芬內爾(Emerald Fennell)拔得頭籌，獲得本屆奧斯卡第一個頒發的最佳原創劇本。

其他獎項包括最佳改編劇本由「父親」(Father)獲獎；今年最佳國際影片獎由丹麥的「醉好的時光」(Another Round)獲得。

趙婷 奧斯卡獎 導演

上一則

奧斯卡／3度封后 法蘭西絲麥朵曼：歌聲是我想說的話

下一則

1張圖看疫情：全美已施打2.28億劑疫苗 逾4成人打過1劑

延伸閱讀

「現代中國缺失的東西」 趙婷奪奧斯卡 中網民慶賀

「現代中國缺失的東西」 趙婷奪奧斯卡 中網民慶賀
奧斯卡／最佳影片、導演、女主 「無依之地」最大贏家

奧斯卡／最佳影片、導演、女主 「無依之地」最大贏家
奧斯卡／法蘭西絲麥朵曼3度封后 無依之地奪3大獎

奧斯卡／法蘭西絲麥朵曼3度封后 無依之地奪3大獎

奧斯卡／相隔29年再獲獎 安東尼霍普金斯「父親」稱帝

奧斯卡／相隔29年再獲獎 安東尼霍普金斯「父親」稱帝

熱門新聞

美國國務院19日預告將更新全球旅遊警示，預計將有8成國家都會列入最高級別警示「不要旅行」。(美聯社)

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

2021-04-19 18:21
莫德納疫苗。(美聯社)

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

2021-04-24 22:39
國務院即將發出公民旅行疫情示警。圖為紅色目前為禁止旅行國家地區。(取自國務院網)

最高級旅遊警示 國務院：8成國家請勿前往

2021-04-20 02:30

1張圖看疫情：全美已施打2.28億劑疫苗 逾4成人打過1劑

2021-04-26 03:00
明尼蘇達州白人警察沙文被控以膝蓋壓頸導致非裔佛洛伊德喪命定罪，包括二級過失殺人、三級謀殺和二級謀殺罪全部成立，法官將擇期宣布量刑。圖取自NBC News截圖

明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立

2021-04-20 17:17
國會參院22日以壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案。圖為參院多數黨領袖舒默(Chuck Schummer)在新聞發布會上。(美聯社)

國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案

2021-04-22 14:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
臉畫口罩 台百萬網紅闖印尼超市超慘下場曝光

臉畫口罩 台百萬網紅闖印尼超市超慘下場曝光
遭踹拾荒華男「恐撐不過去」 妻將返工憂自己成目標

遭踹拾荒華男「恐撐不過去」 妻將返工憂自己成目標
印尼尋獲失蹤潛艦 艦身斷三截 船內53人全數罹難

印尼尋獲失蹤潛艦 艦身斷三截 船內53人全數罹難
奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人

奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人
民調高過川普4年 拜登上任百日施政多 談判技巧超預期

民調高過川普4年 拜登上任百日施政多 談判技巧超預期