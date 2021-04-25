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接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

美疫苗5月中旬將供過於求 「未打者」牽動群體免疫

編譯陳韻涵／綜合24日電
圖為輝瑞疫苗。(美聯社)
圖為輝瑞疫苗。(美聯社)

隨著新冠疫苗接種的人數趨緩，拜登政府在遏止新冠病毒擴散議題上面臨前所未有的挑戰；專家指出，5月中旬美國恐將面臨疫苗供過於求的情況，青少年及對疫苗抱持觀望及懷疑態度者是否接種成為關鍵。

民調：只有62%接種或將接種

華盛頓大學「衛生指標與評估研究所」(IHME)總監穆雷(Chris Murray)23日說：「我們認為，疫苗可能在5月中旬供過於求。」

凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation，簡稱KFF)本周稍早也預估類情況，KFF引述民調數據指出，只有62%的人已經接種疫苗或很快會打疫苗。

聯邦疾病防治中心(CDC)24日數據顯示，超過53%成人已經至少接種一劑疫苗，但近期每日接種疫苗平均人數下降，4月13日高峰為338萬人，24日則降至286萬人。

KFF指出，大多數成人表達願意在5月中旬以前至少打一劑疫苗的意願，而影響每日接種的因素之一，是人們對疫苗的觀望態度，約13%的人決定未來幾周去打疫苗。

成人接種意願 從75%降至67%

穆瑞則以IHMEE觀測的每日臉書(Facebook)調查數據說明，成人接種疫苗的意願自2月以來降低，從75%降至67%。

穆瑞和KFF分別指出5月前疫苗接種趨緩的原因，專家則表示，不僅要說服人們接種疫苗，也要擴大疫苗接種資格，才能確保達到群體免疫。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)等公衛官員預估，需要70%到85%的國民具備抗體，無論是透過接種疫苗或染疫取得，才能達到群體免疫，遏止病毒擴散。

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，截至24日，美國至少3204萬2857人確診、57萬1910人死亡。

目前僅輝瑞讓16、17歲接種

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)目前批准三款不同的新冠疫苗，分別是輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)的兩劑式疫苗，以及嬌生(Johnson & Johnson)的一劑式疫苗。

莫德納和嬌生疫苗只能給18歲以上的人使用，輝瑞疫苗是唯一能讓16、17歲青少年接種的授權疫苗，輝瑞已請FDA核准其疫苗讓12到15歲的青少年使用。

巴爾的摩市前衛生局長溫麟衍(Leana Wen)24日表示，擴大疫苗接種資格將是抗疫關鍵，「很難但不無可能，除非孩子也接種疫苗，否則難達群體免疫。」

籲鄉村選民注射 拜登大挑戰

除青少年之外，疫苗接種搖擺族群也是群體免疫的關鍵。

呼籲保守派、東南部及山西地區(Mountain West)的鄉村選民接種疫苗，成為拜登政府當前面臨的最大政治挑戰。

孟莫斯大學(Monmouth University)本月調查指出，僅約36%的共和黨人士回應稱至少已打一劑疫苗，民主黨則有67%、獨立選民47%，另有43%共和黨人表示絕對不打疫苗。

KFF調查也顯示，約30%鄉村居民表示絕對不會打疫苗，其中又以鄉村或城市居民的比率較高；紐約時報(NYT)分析指出，支持前總統川普的郡，疫苗接種率普遍偏低。

疫苗 輝瑞 拜登

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