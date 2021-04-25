我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿學區亂象 金山華人成立家長諮詢委員會

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

普通冰箱可存放 輝瑞新版疫苗可望今夏上市

編譯中心╱綜合24日電
輝瑞製藥正在提升研發新疫苗，同時改善冷藏貯存抜術。(美聯社)
輝瑞製藥正在提升研發新疫苗，同時改善冷藏貯存抜術。(美聯社)

輝瑞藥廠(Pfizer)執行長24日受訪時表示，正計畫研發新版新冠疫苗，可在一般冰箱儲存，並且已稀釋過可直接使用，期望於今年夏天研發成功。

法新社報導，輝瑞和德國生技公司BioNTech研發的疫苗，已成為歐洲控制疫情的主力，但在運送和儲存上仍面臨一大挑戰。目前版本的疫苗必須儲存在攝氏零下70度的冰箱，因此僅能配送到有特殊設備的接種中心。

輝瑞執行長博爾拉(Albert Bourla)接受法新社訪問時表示，他有信心目前籌劃中的新版疫苗，對新的變種病毒也會證實有效。

他說：「讓我覺得更欣慰的是，我們已研發出一項工序，一旦變種病毒造成其他擔憂，我們應能在100天內製出新的疫苗。」「基於信使核糖核酸(mRNA)的技術有效性，我相信變種病毒不會成為問題。我們將能控制它們。」

歐盟對相對昂貴的輝瑞疫苗寄予厚望，但人們擔憂，難以維持在非常低溫的環境保存，將使配送到較貧窮國家的任務相當艱鉅。

中央社報導，食品暨藥物管理局(FDA)允許輝瑞疫苗在攝氏零下20度的標準冰箱儲存兩週，而博爾拉認為還能更久。

博爾拉再度自信表示：「在這個層面，我們其實正在做兩件事情。」

他說：「我們即將提出還能多延長儲存兩周的數據。假設我們獲得批准，這個配方可被儲存在攝氏零下20度環境下長達一個月。」

博爾拉說：「另一方面，我們也正研發大幅改良的新配方，也就是說新配方疫苗使用前無須再稀釋，可直接使用。」

他表示，輝瑞希望自家疫苗能以一般冰藏儲存二至三個月，另外三個月則以冰箱儲存。

「因此總共會有四至六個月，是在攝氏零下50度或70 度溫度範圍以外環境儲存…如果我們在今年夏天成功，我們相信將能做到這些。」

疫苗 輝瑞 變種病毒

上一則

單日確診連3天逾30萬 印度疫情驚破全球紀錄

下一則

加打莫德納第三劑疫苗加強針 受試者：感覺良好

延伸閱讀

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好
加註警語後 14州恢復接種嬌生疫苗

加註警語後 14州恢復接種嬌生疫苗
南韓超前部署 9900萬人份疫苗 將分給5200萬人口

南韓超前部署 9900萬人份疫苗 將分給5200萬人口
洛杉磯縣664萬人接種第一劑疫苗 本周末接種無需預約

洛杉磯縣664萬人接種第一劑疫苗 本周末接種無需預約

熱門新聞

密西西比州43歲男子馬拉加里（左）日前接種嬌生疫苗四小時後，左側中大腦動脈出現血栓，進而導致中風。(取自臉書)

接種嬌生疫苗後…43歲的他中風 21歲的他睡夢中去世

2021-04-17 06:22
屋崙暴動照片。（電視截圖）

縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂

2021-04-17 16:53
美國國務院19日預告將更新全球旅遊警示，預計將有8成國家都會列入最高級別警示「不要旅行」。(美聯社)

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

2021-04-19 18:21
繼輝瑞疫苗之後，莫德納公司宣布該公司新冠疫苗也要施打第三劑補強。(美聯社) irus Outbreak Michigan Vaccine A vial of the Moderna COVID-19 vaccine is pictured at a clinic at InterCare Community Health Network, Friday, April 9, 2021, in Benton Harbor, Mich. (Don Campbell/The Herald-Palladium via AP)

繼輝瑞後 莫德納也說有必要打「補強第三針」

2021-04-17 22:00
國務院即將發出公民旅行疫情示警。圖為紅色目前為禁止旅行國家地區。(取自國務院網)

最高級旅遊警示 國務院：8成國家請勿前往

2021-04-20 02:30
明尼蘇達州白人警察沙文被控以膝蓋壓頸導致非裔佛洛伊德喪命定罪，包括二級過失殺人、三級謀殺和二級謀殺罪全部成立，法官將擇期宣布量刑。圖取自NBC News截圖

明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立

2021-04-20 17:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嫖客嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢竟遭他推下樓

嫖客嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢竟遭他推下樓
衛生紙之亂結束後 這家廠商銷售表現寫10年最差

衛生紙之亂結束後 這家廠商銷售表現寫10年最差
妻逛好市多想連吃披薩、濃湯、果汁 夫妙回：我餵豬嗎

妻逛好市多想連吃披薩、濃湯、果汁 夫妙回：我餵豬嗎
接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好
亞裔拾荒客 紐約街頭遭踢頭命危

亞裔拾荒客 紐約街頭遭踢頭命危